Expersoft élu meilleure solution front office aux WealthBriefing European Awards 2018

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/686012/Expersoft_Systems_Logo.jpg )

Réunissant la « crème » des fournisseurs dans les secteurs de la banque privée, de la gestion patrimoniale et du conseil, les prix récompensent les entreprises, les équipes et les personnes qui ont « fait preuve d'innovation et d'excellence en 2017 », selon un panel de juges respectables. Plus précisément, en décernant à Expersoft le prix de la meilleure solution de front office, les membres du jury ont mentionné « l'offre globale de logiciels d'Expersoft qui couvre toutes les fonctions nommées et sa vision ouverte du monde des services financiers ».

« Nous sommes honorés d'avoir reçu ce prix prestigieux », a déclaré Philipp Bisang, PDG d'Expersoft. « Notre objectif est toujours de fournir les solutions les plus innovantes à nos clients, des solutions qui répondent à leurs besoins actuels et anticipent leurs besoins futurs. Ce prix témoigne du dévouement et du travail acharné de notre équipe et explique pourquoi tant de fournisseurs de services financiers, quelle que soit leur taille, utilisent nos produits de services financiers. »

Stephen Harris, PDG de ClearView Financial Media et éditeur de WealthBriefing, a été le premier à féliciter les gagnants : « Les entreprises qui ont triomphé dans ces prix sont toutes des gagnantes méritantes, et je tiens à les féliciter chaleureusement. Ces récompenses ont été jugées uniquement sur la base des soumissions des participants et de leur réponse à un certain nombre de questions spécifiques, auxquelles il fallait répondre en se concentrant sur l'expérience client, et non sur des mesures de performance quantitatives... Ces prix récompensent les meilleurs opérateurs privés desservant des clients privés. Les membres du jury avaient pour mots d'ordre : « indépendance », « intégrité » et « perspicacité authentique ». Ainsi, les prix mettent vraiment en avant l'excellence dans la gestion de patrimoine. »

Expersoft Systems

Expersoft propose des solutions et services de gestion de portefeuille et de patrimoine pour les gestionnaires d'actifs, les banques, les family offices et d'autres fournisseurs de services financiers. Avec plus de 200 employés, Expersoft sert plus de 600 clients dans le monde entier. La société, dont le siège se situe à Steinhausen, compte des bureaux régionaux à Luxembourg, Stuttgart, Londres, Dubaï, Singapour, Hong Kong, Panama et São Paulo. http://www.expersoft.com

ClearView Financial Media Ltd

ClearView Financial Media, fondé par son PDG Stephen Harris en 2004, fournit des informations indispensables de haute qualité pour la communauté de clients privés exigeants. Basé à Londres, mais avec une vision véritablement internationale, ClearView publie le groupe de fils de presse WealthBriefing ainsi que des rapports d'études et des bulletins d'information, tout en dirigeant un programme d'événements de leadership intellectuel à l'échelle mondiale. http://www.clearviewpublishing.com

SOURCE Expersoft Systems