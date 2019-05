Expertos analizan la fabricación descentralizada para abordar enfermedades tropicales desatendidas y fomentar la cobertura de salud universal en evento de la Asamblea Mundial de la Salud

DARMSTADT, Alemania, 22 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Merck, empresa líder en ciencia y tecnología, condujo hoy un debate con motivo de la 72ª Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. El panel, titulado "Leaving no one behind: from philanthropy to sustainable health solutions. How can decentralized manufacturing be part of an integrated approach to tackling NTDs and advancing Universal Health Coverage?" ("Que nadie quede fuera: de la filantropía a soluciones sustentables en salud. ¿De qué manera puede la fabricación descentralizada ser parte de un abordaje integral para tratar las ETD y promover la Cobertura Universal de Salud?") contó con algunos de los principales expertos en políticas y salud del mundo: