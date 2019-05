Especialistas discutem produção descentralizada para enfrentar doenças tropicais negligenciadas e promover cobertura de saúde universal em evento da Assembleia Mundial de Saúde

"A Merck está comprometida com a promoção de pesquisa e desenvolvimento visando a eliminação de doenças negligenciadas e emergentes, como esquistossomose, uma das doenças parasitárias mais comuns e devastadoras em países tropicais, resultando em mais de 280.000 pessoas morrendo a cada ano", disse Batra. "Nós, como a Organização Mundial da Saúde, desejamos enfrentar esses desafios globais e oferecer melhor qualidade de vida".

O painel discutiu o papel da produção descentralizada como estratégia para abordar o problema de acesso a medicamentos e produtos biológicos e enfrentar as DTNs. A produção de tecnologias de saúde tem sido um objetivo das autoridades nos países em desenvolvimento em todo o mundo e que estão trabalhando em parceria com o setor privado para determinar a produção, de acordo com a OMS.

"Tomamos conhecimento tanto de nossos parceiros quanto dos governos que há um forte desejo de trazer a bioprodução para mais perto dos pacientes, onde quer que vivam, para aliviar o risco da cadeia de suprimentos, responder a doenças endêmicas e fabricar a um custo aceitável ou competitivo", disse Batra; "As soluções de bioprocessamento e uso único ajudam a tornar possível essa aspiração. Estamos preparados para apoiar governos e fabricantes na promoção da infraestrutura de bioprodução descentralizada para aprimorar o acesso dos pacientes a produtos biológicos e biossimilares que salvam vidas.

Desde 2007, a Merck, por meio da unidade comercial de atendimento à saúde, tem apoiado a OMS na luta contra a esquistossomose na África. O tratamento mais eficaz para essa doença até o momento é o Cesol® 600, um comprimido que contém o ingrediente ativo bem tolerado, conhecido como praziquantel. A Merck produz os comprimidos em sua fábrica no México e cobre os custos de transporte e logística envolvidos em levar os comprimidos para a África, enquanto a OMS controla, monitora e documenta a distribuição em nível local.

A Merck tem colaborações significativas com universidades e institutos de pesquisa importantes para ajudar a promover o setor de vacinas como um todo, como a Escola de Medicina Baylor e o Instituto Jenner da Universidade Oxford.

A empresa tem duas colaborações separadas com a Escola de Medicina Baylor, uma por meio da área de Ciências da Vida e a outra com a área de Atendimento à Saúde. Em 2017, a área de Ciências da Vida da Merck criou uma aliança estratégica com a Baylor para promover pesquisa e desenvolvimento em vacinas para infecções negligenciadas e emergentes. Também em 2017, a área de Atendimento à Saúde da Merck iniciou colaboração com o Instituto Australiano de Saúde Tropical e Medicina (Universidade de James Cook, Queensland) e a Baylor para pesquisar novos biomarcadores para o desenvolvimento de vacinas e diagnóstico para esquistossomose.

Sobre as doenças tropicais negligenciadas

As doenças tropicais negligenciadas (DTNs) são um conjunto de 17 doenças que de forma desproporcional afetam mais de 1 bilhão de pessoas vivendo principalmente no mundo em desenvolvimento. Como principal causa de incapacidades, as DTNs trazem encargos sociais e econômicos. Entretanto, de acordo com a OMS, muitas dessas doenças podem ser controladas e, em alguns casos, eliminadas. A Merck está comprometida com pesquisa que tratará ou mesmo eliminará as DTNs e intensificou esforços para enfrentá-las como parte de sua campanha de promover o acesso à saúde.

Sobre a esquistossomose

A esquistossomose é transmitida por platelmintos (vermes chatos). Nadando ou lavando roupas em água contaminada, as pessoas podem contrair as larvas dos vermes que, após, infestam seus órgãos internos. A taxa de infecção é principalmente alta em crianças, e mesmo quando não é fatal, as consequências são graves. Em parceria com outras organizações, como a OMS, a Merck definiu o objetivo de eliminar totalmente essa doença.

Sobre a Assembleia Mundial de Saúde

A 72a Sessão da Assembleia Mundial de Saúde (AMS) da OMS acontecerá em Genebra, Suíça, de 20 a 28 de maio de 2019. A AMS tem a participação de delegações de todos os estados membros da OMS e se concentra numa agenda de saúde específica preparada pela diretoria executiva. As principais funções da Assembleia Mundial de Saúde são definir as políticas da Organização, indicar o diretor geral, supervisionar as políticas financeiras e analisar e aprovar o orçamento proposto para o programa.

Sobre a Merck

A Merck, uma empresa líder em ciência e tecnologia, opera em materiais de saúde, ciências da vida e desempenho. Cerca de 52.000 empregados trabalham para fazer uma diferença positiva para milhões de vidas todos os dias, criando formas mais prazenteiras e sustentáveis de viver. Da promoção de tecnologias de edição de genes e a descoberta de formas únicas para tratar as doenças mais desafiadoras à promoção da inteligência de dispositivos, a Merck está em toda a parte. Em 2018, a Merck gerou vendas de €14,8 bilhões em 66 países.

Exploração científica e empreendedorismo responsável foram primordiais para os avanços científicos e tecnológicos da Merck. Foi assim que a Merck prosperou desde sua fundação em 1668. A família fundadora permanece como proprietária majoritária da empresa de capital aberto. A Merck detém os direitos globais do nome e da marca "Merck". As únicas exceções são os Estados Unidos e Canadá, onde as áreas comerciais operam como EMD Serono em atendimento à saúde, MilliporeSigma em ciências da vida e EMD Performance Materials.

