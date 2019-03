Explore Dubai com o Grupo Emaar Hospitality

Os visitantes com escala de 12 horas em Dubai recebem um pacote que inclui dois ingressos gratuitos para o Aquário de Dubai & Zoológico Subaquático e para o observatório At the Top, no prédio Burj Khalifa, além do traslado do Aeroporto Internacional de Dubai e tarifas preferenciais nos hotéis participantes. A pessoa também pode permanecer em Dubai por 24 horas em um dos quartos de luxo para também desfrutar do café da manhã gratuito e acesso a destinos incríveis.

Olivier Harnisch, CEO do Grupo Emaar Hospitality, disse: "Caso você esteja voando para Dubai ou somente de passagem pela cidade, aproveite nossos pacotes de escala. Aproveite as famosas atrações de diversão e lazer com nossos pacotes de estadia de escala de 12, 24, 48 e 72 horas em Dubai".

Reserve a experiência de escala de 48 horas para uma estadia de duas noites em Dubai. Venha tranquilamente do aeroporto diretamente para o hotel reservado para duas noites em um quarto de luxo, incluindo café da manhã. Explore a vida marinha com dois ingressos para o Aquário de Dubai & Zoológico Subaquático. Conecte-se com seu lado selvagem com experiências sensoriais incríveis com dois ingressos para o Parque Temático de Realidade Virtual (VR Theme Park). Visite o mais alto observatório de todo o mundo no icônico marco da cidade com dois ingressos para o At the Top, no prédio Burj Khalifa.

Passe alguns dias explorando Dubai antes de continuar sua viagem com uma escala de 72 horas para uma estadia exclusiva de três noites em um quarto de luxo com café da manhã. Desfrute de acesso gratuito a uma praia privada e de uma empolgante série de atrações imperdíveis nas proximidades, tais como o Aquário de Dubai & Zoológico Subaquático, o observatório At the Top do prédio Burj Khalifa e o Parque Temático de Realidade Virtual com ingressos para duas pessoas.

Os pacotes de escala são válidos de 1 de abril até 25 de dezembro de 2019 nos hotéis Address Downtown, Address Dubai Mall, Address Dubai Marina, Address Montgomerie, Address Boulevard, Palace Downtown e nos hotéis Address que serão inaugurados em breve Address Fountain Views e Address Sky View; nos hotéis Vida Downtown, Manzil Downtown, nos hotéis Vida que serão inaugurados em breve Vida The Hills e Vida Harbour Point, bem como nos hotéis Rove, incluindo o Rove Downtown, Rove City Centre, Rove Healthcare City, Rove Trade Centre, Rove Dubai Marina e o hotel Rove que será inaugurado em breve Rove At The Park.

Faça sua reserva nos endereços addresshotels.com, vidahotels.com ou rovehotels.com.

