Explore Dubái con Emaar Hospitality Group

Los visitantes con escalas de 12 horas en Dubái reciben un paquete que incluye dos tickets de cortesía para el Acuario y Zoo Submarino de Dubái y el mirador At The Top, Burj Khalifa, más traslados del Aeropuerto Internacional de Dubái y tarifas preferenciales en los hoteles participantes. También es posible quedarse 24 horas en Dubái en una de las habitaciones de lujo para regalarse además con el desayuno de cortesía y acceso a destinos impactantes.

Olivier Harnisch, CEO de Emaar Hospitality Group, comentó: "Ya fuere que usted esté volando a Dubái o solamente de paso, aproveche nuestros paquetes para escalas. Viva las famosas atracciones para entretenimiento y ocio con nuestros paquetes para escalas y estadías de 12, 24, 48 y 72 horas en Dubái".

Reserve la experiencia para escala de 48 horas en una estadía de dos noches en Dubái. Atraviese raudamente el aeropuerto hacia el hotel reservado por dos noches, en una habitación de lujo con desayuno incluido. Explore la vida marítima en el Acuario y Zoo Submarino de Dubái. Conéctese con el propio lado salvaje con increíbles experiencias sensoriales y dos tickets para el Parque Temático VR. Suba al mirador más alto del mundo, en la icónica referencia arquitectónica, con dos tickets para At The Top, Burj Khalifa.

Pase unos días explorando Dubái antes de la continuación de su viaje, y haga una escala de 72 horas para una estadía de tres noches en una habitación de lujo con desayuno. Disfrute del acceso de cortesía a una playa privada y una atractiva gama de imperdibles atracciones cercanas, como el Acuario y Zoo Submarino de Dubái, el mirador At The Top, Burj Khalifa y el Parque Temático VR, para dos personas.

Los paquetes para escalas son válidos desde el 1 de abril al 25 de diciembre de 2019, en los hoteles Address Downtown, Address Dubai Mall, Address Dubai Marina, Address Montgomerie, Address Boulevard, Palace Downtown, y los próximos a inaugurarse Address Fountain Views y Address Sky View; en Vida Downtown, Manzil Downtown, y los próximos a inaugurarse Vida The Hills y Vida Harbour Point, y también en los Rove Hotels, que incluyen Rove Downtown, Rove City Centre, Rove Healthcare City, Rove Trade Centre, Rove Dubai Marina y el próximo a inaugurarse Rove At The Park.

Reserve en addresshotels.com, vidahotels.com o rovehotels.com.

Contactos para medios:

Kelly Home

ASDA'A BCW

T: +9714-450-7600

kelly.home@bcw-global.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/841974/Dubai_Stopover_with_Emaar_Hospitality_Group.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/841973/Dubai_Stopover_with_Emaar_Hospitality_Group__2.jpg

FUENTE Emaar Hospitality Group

SOURCE Emaar Hospitality Group