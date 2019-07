Explore os aromas da Escócia com a série Johnnie Walker Black Label Origin

Esta nova coleção de whiskies escoceses com blends de quatro e 12 anos conta com incríveis single malts de algumas das destilarias mais famosas do mundo e celebra cada um dos diferentes perfis de aroma dos quatro cantos da Escócia.

Cada Scotch da coleção é elaborado apenas com whiskies de uma determinada região para captar as principais características de aroma dessa área, dando aos apreciadores a oportunidade de descobrir e explorar a vasta gama de aromas que a Escócia oferece: os sabores frutados de Speyside, as características ricas das Highlands, as notas doces da região das Lowlands e o acabamento defumado dos whiskies de Islay.

Três dessas edições limitadas têm um blend exclusivo de alguns dos nossos melhores single malts, e a outra edição reúne de maneira caprichosa whiskies de cereais e single malts para representar da melhor forma o perfil de aroma da região.

Os whiskies da série são:

O Johnnie Walker Black Label Speyside Origin é um whisky leve e frutado com notas de maçãs verdes cortadas e frutas de pomar. Fabricado exclusivamente a partir de excelentes single malts da região de Speyside na Escócia, traz em sua essência o whisky das destilarias de Cardhu e Glendullan.



O Johnnie Walker Black Label Highlands Origin tem uma frutosidade rica e escura, com toques de frutas vermelhas e drupas. É fabricado exclusivamente a partir de single malts das Highlands, com whisky de Clynelish e Teaninich em seu âmago.



O Johnnie Walker Black Label Islay Origin é levemente temperado e uma boa pedida para quem deseja explorar whiskies com um toque defumado oceânico e acalentador. É produzido exclusivamente com os fantásticos single malts de Islay, incluindo Lagavulin e Caol Ila.



O Johnnie Walker Black Label Lowlands Origin tem o sabor doce e cremoso da baunilha, com toques de caramelo. É feito exclusivamente de uma variedade de whiskies de cereais e single malts das Lowlands, incluindo Glenkinchie e Cameronbridge.

Para que seja mais fácil navegar por essa complexidade de sabores, as embalagens da série funcionam como um guia de acompanhamento do whisky, e da região de onde ele vem. Cada pack da edição limitada vem decorado com um mapa da Escócia. A região de origem do whisky (Speyside, Highlands, Islay ou Lowlands) aparece realçada, junto com curiosidades e fatos interessantes relativos àquela parte do país.

"A série Johnnie Walker Black Label Origin foi criada para ajudar a descobrir e explorar os distintos perfis de aromas dos quatro cantos da Escócia", afirmou o diretor global de marca da Johnnie Walker, John Williams. "Na Johnnie Walker, temos acesso a uma gama inigualável de fantásticos single malts, e esta coleção será de particular interesse a todos que desejem entender melhor como a nossa pequena equipe de experts na fabricação de whiskies elabora e equilibra esses diferentes perfis de aroma para compor o Johnnie Walker Black Label."

A série Johnnie Walker Black Label Origin está disponível globalmente a partir de julho em lojas seletas da Travel Retail. A garrafa de um litro tem preço de varejo recomendado de GBP 35/USD 46/EUR 40/AUD 63/5000 JPY.

Deguste o Speyside Origin em um Lowball

As notas frutadas leves e frescas do Johnnie Walker Speyside Origins são perfeitamente complementadas com o leve e vibrante refresco de flor de sabugueiro e realçadas com um toque de soda.

Deguste o Highlands Origin em um Raisin Rob Roy

Uma variante rica e indulgente do clássico Rob Roy, com Pedro Ximenez complementando perfeitamente o perfil de nozes e passas do Johnnie Walker Highlands Origin.

Deguste o Islay Origin em um Smoke & Spice

As maravilhosas notas defumadas e cítricas do Johnnie Walker Islay Origins são amenizadas e sofisticadas com o gengibre picante e a laranja fresca neste complexo e refrescante Highball.

Deguste o Lowlands Origin em um Heather Honey Old Fashioned

O mel de urze floral combina harmoniosamente com os sabores de baunilha e caramelo do Johnnie Walker Lowlands Origins nesta mescla sedosa e suave do Old Fashioned.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/941314/Johnnie_Walker_Black_Label_Origin_Series.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/941313/Johnnie_Walker_Black_Label_Origin_Series.jpg

