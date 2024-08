Explorez l'histoire de la bière dans l'exposition interactive exclusive Pilsner Urquell : The Original Beer Experience !

PRAGUE, 5 août 2024 /PRNewswire/ -- L'exposition audiovisuelle interactive Pilsner Urquell : The Original Beer Experience, qui donne vie à l'histoire de la célèbre bière Pilsner d'une manière originale, marque le premier anniversaire de son ouverture dans le bâtiment historique de la place Venceslas. Au cours de l'année écoulée, l'exposition a attiré des centaines de milliers de visiteurs et le bâtiment, qui regorge d'expériences immersives, est devenu l'une des cinq attractions touristiques les plus populaires de Prague.

Découvrez par vous-même l'histoire de la première bière blonde dorée

Pilsner Urquell: The Original Beer Experience, Prague, Czech Republic

Pilsner Urquell Experience est une attraction unique en Europe centrale et orientale. Elle est la maison exclusive de la marque Pilsner Urquell dans le monde entier. « La façon dont la Pilsner Urquell Experience est réalisée est inégalée. Grâce à des expositions interactives, elle présente les étapes historiques qui ont façonné le développement de la bière Pilsner. Grâce à une technologie de pointe, les visiteurs peuvent assister à ce récit captivant et en faire l'expérience directe », a déclaré Karen Hartley, PDG de The Original Experience Company. Les visiteurs ont non seulement la possibilité de participer à une visite interactive de la Pilsner Urquell : The Original Experience, mais aussi d'apprendre en personne l'art de la tireuse à bière à l'École de la tireuse.

L'une des cinq attractions touristiques les plus visitées de Prague

Le concept innovant de l'exposition a attiré un grand nombre de visiteurs de différents pays du monde, qui peuvent voir cette exposition interactive en dix langues différentes. La plupart des visiteurs viennent d'Allemagne, des États-Unis, du Royaume-Uni, de la République tchèque et d'Italie.

« À partir du mois de juin, nous offrons la possibilité d'acheter un forfait de billets qui comprend The Original Tour ainsi qu'une croisière d'une heure sur la Vltava avec Prague Boats. Cette expérience unique permettra aux visiteurs de s'immerger dans l'histoire et la culture tchèques à travers tous leurs sens, avec en point d'orgue une croisière touristique sur la Vltava », ajoute Romana Jedličková.

Pour des expériences culinaires et des moments inoubliables

Dans la brasserie traditionnelle, les visiteurs peuvent déguster de la bière correctement brassée par des tireurs spécialement formés. L'événement unique appelé « Dîner avec un sommelier de la bière » est une véritable nouveauté en son genre. Cette dégustation propose un menu où chacun des cinq plats est associé à des bières de différentes régions du monde. En outre, les invités seront guidés tout au long de la dégustation par un barman compétent, ce qui leur permettra d'approfondir l'histoire de chaque bière.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2474571/Pilsner_Urquell.jpg