EXPO 2020 de Dubai apresenta ISALEX 2.0, o primeiro exercício de policiamento do mundo no metaverso

- O ISALEX 2.0 reunirá equipes de policiamento de nove estados-membros da International Security Alliance (ISA) para exercícios virtuais impulsionados por RV

- Cinquenta especialistas em segurança lidarão com cenários de ameaça de segurança envolvendo crimes cibernéticos, drones e redes sociais durante três dias

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 24 de março de 2022 /PRNewswire/ -- Inédito no mundo, começou hoje o exercício virtual de segurança cibernética da International Security Alliance, o ISALEX 2.0. Apresentado na EXPO 2020 de Dubai, será o primeiro exercício desse tipo a ser realizado no metaverso. A simulação peculiar tem como objetivo reforçar a segurança cibernética, garantindo, ao mesmo tempo, a prontidão dos membros da ISA no enfrentamento de futuras ameaças por meio de soluções inovadoras e visionárias.

Cinquenta representantes provenientes de ministérios do interior e de agências de policiamento de nove estados-membros da ISA participarão do ISALEX 2.0, onde enfrentarão várias situações de segurança do mundo real. As equipes ficarão posicionadas em salas de operações e em centros de comando e controle localizados nos países participantes. Elas se comunicarão tanto em realidade virtual quanto por meio de tecnologias de videoconferência. O Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos montou sua própria sala de operações dentro da Expo 2020.

O exercício é considerado um primeiro experimento virtual de segurança cibernética, com as equipes enfrentando uma variedade de situações não planejadas envolvendo ameaças à segurança modeladas para simular a realidade. Os cenários virtuais e do mundo real exigirão coordenação, tomada de decisões sob pressão e rápida avaliação das ameaças, além de mitigação de riscos. O exercício também incorporará gestão de crises em todas suas formas, incluindo comunicações estratégicas por meio de plataformas tradicionais e sociais.

O Major Hamad Khatir, diretor do Departamento de Operações Internacionais do Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos, disse: "Os Emirados Árabes Unidos estão na linha de frente do enfrentamento de ameaças de última geração à segurança e à proteção, e o ISALEX 2.0 marca um passo interessante rumo ao futuro. Isso mostra a importância que pode ter a experiência prática em um ambiente de RV para apoiar o treinamento policial em tempo real, facilitar o compartilhamento de conhecimentos e experiências e aumentar a cooperação internacional. Hoje estamos introduzindo o policiamento no metaverso, mas, no fim das contas, é no mundo real que colheremos os benefícios."

O ISALEX deste ano segue o sucesso do ISALEX19, sediado em Abu Dhabi em 2019, um exercício internacional conjunto que facilitou o compartilhamento de experiências e o intercâmbio de melhores práticas entre os membros da ISA. A edição de 2019 se concentrou em combate ao terrorismo, crise e gestão de desastres, comunicações e defesa civil.

Formalmente lançada em 2017 pelos Emirados Árabes Unidos e pela França e reunindo os ministérios do interior de Bahrein, Israel, Itália, Marrocos, Senegal, Singapura, Eslováquia e Espanha, a International Security Alliance atua como um grupo de trabalho comprometido em proteger a segurança e a prosperidade das comunidades. A ISA tem como objetivo aprimorar a colaboração, o compartilhamento de conhecimentos e as parcerias em questões de segurança global, como crime organizado transnacional, controle de fronteiras, radicalização e extremismo violento. Sediada no Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos, a secretaria da ISA é responsável por coordenar todas as atividades, desde o engajamento estratégico e técnico de alto nível até exercícios ao vivo, treinamento e operações conjuntas, permitindo que ela responda de forma dinâmica às ameaças emergentes de segurança do mundo.

FONTE International Security Alliance Secretariat

