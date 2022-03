L'EXPO 2020 Dubai accueille l'ISALEX 2.0, le premier exercice d'application de la loi dans le Metaverse

- L'ISALEX 2.0 réunira des équipes de maintien de l'ordre de neuf États membres de l'International Security Alliance (ISA) (Alliance internationale de sécurité) dans le cadre d'un exercice virtuel basé sur la réalité virtuelle

- Pendant trois jours, 50 experts en sécurité s'attaqueront à des scénarios de menaces liés à la cybercriminalité, aux drones et aux réseaux sociaux

DUBAI, Émirats arabes unis, 24 mars 2022 /PRNewswire/ -- L'exercice virtuel de cybersécurité de l'International Security Alliance, intitulé l'ISALEX 2.0, a démarré aujourd'hui. Il s'agit d'une première mondiale. Tenu dans le cadre de l'EXPO 2020 Dubai, il s'agira du premier exercice de ce type à se dérouler dans le Metaverse. Cette simulation unique en son genre vise à renforcer la cybersécurité, tout en veillant à préparer les membres de l'ISA face aux menaces futures grâce à des solutions innovantes et pérennes.

50 représentants des ministères de l'Intérieur et des organismes chargés de l'application de la loi de neuf États membres de l'ISA participeront à ISALEX 2.0, qui les confrontera à plusieurs scénarios de sécurité probables. Les équipes travailleront depuis des salles des opérations et des centres de commandement et de contrôle dans tous les pays participants. Elles communiqueront à la fois en réalité virtuelle et par le biais de technologies de vidéoconférence. Le ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis a installé sa propre salle des opérations au sein de l'Expo 2020.

L'exercice est considéré comme la première expérience virtuelle de cybersécurité, les équipes étant confrontées à divers scénarios non planifiés impliquant des menaces de sécurité modélisées pour simuler la réalité. Les scénarios virtuels et réels exigeront de la coordination, la prise de décision sous pression et l'évaluation rapide des menaces ainsi que de savoir atténuer les risques. La gestion de crise sous toutes ses formes, y compris les communications stratégiques via les plateformes traditionnelles et sociales, sera également intégrée à l'exercice.

Le major Hamad Khatir, directeur du département des opérations internationales au ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis, a déclaré : « Les Émirats arabes unis sont en première ligne pour lutter contre les menaces de nouvelle génération en matière de sûreté et de sécurité, et l'ISALEX 2.0 constitue une formidable avancée vers l'avenir. Cela montre à quel point l'expérience pratique dans un environnement de réalité virtuelle peut être cruciale pour soutenir la formation policière en temps réel, faciliter le partage des connaissances et de l'expertise, et stimuler la coopération internationale. Aujourd'hui, nous faisons entrer les forces de l'ordre dans le Metaverse, mais c'est finalement dans le monde réel que nous en tirerons les bénéfices. »

L'ISALEX de cette année fait suite au succès de l'ISALEX19, qui avait eu lieu à Abu Dhabi en 2019. Il s'agissait d'un exercice international conjoint dont le but était de faciliter le partage d'expériences et l'échange de bonnes pratiques entre les membres de l'ISA. L'édition 2019 se concentrait sur le contre-terrorisme, la gestion des crises et des catastrophes, les communications et la défense civile.

L'International Security Alliance (ISA)

Lancée officiellement en 2017 par les Émirats arabes unis et la France, et réunissant les ministères de l'Intérieur du Bahreïn, d'Israël, d'Italie, du Maroc, du Sénégal, de Singapour, de Slovaquie et d'Espagne, l'International Security Alliance (« Alliance internationale de sécurité » en français) fonctionne comme un groupe de travail engagé à protéger la sécurité et la prospérité des communautés. L'ISA s'est donné pour mission de renforcer la collaboration, le partage des connaissances et les partenariats en ce qui concerne les questions de sécurité mondiale, telles que la criminalité organisée transnationale, le contrôle des frontières, la radicalisation et l'extrémisme violent. Hébergé par le ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis, le secrétariat de l'ISA est chargé de coordonner toutes les activités, de l'engagement stratégique et technique de haut niveau aux exercices réels, à la formation et aux opérations conjointes, ce qui lui permet de répondre de manière dynamique aux nouvelles menaces mondiales en matière de sécurité.

