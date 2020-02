Export Portal legt dar, wie die Blockchain-Technologie den internationalen Handel verändert

CEO Ally Spinu stellt ihre Informationsschrift über Blockchain-Technologie auf der International Conference on International Trade and Economy (ICITE) vor

LISSABON, Portugal, 6. Februar 2020 /PRNewswire/ -- Die Welt passt sich stets dem technologischen Fortschritt an und der internationale Handel muss hier Schritt halten. Ally Spinu, CEO einer globalen B2B-Handelsplattform für den eCommerce, wird ihre Informationsschrift mit dem Titel „Innovations in International Trade: The Impact of Blockchain Technology" (Innovationen im internationalen Handel: Die Auswirkungen der Blockchain-Technologie) auf der International Conference on International Trade (ICITE) 2020 neben Forschern und Fachleuten aus der ganzen Welt präsentieren.