Export Portal va communiquer sur la façon dont la technologie blockchain transforme le commerce international

L'ICITE, qui se tient à Lisbonne, au Portugal, les 6 et 7 février, vise à réunir des scientifiques, des chercheurs, et des maîtres de recherche de premier plan afin d'échanger et de partager leurs expériences et leurs résultats de recherche sur tous les aspects du commerce international et de l'économie. L'événement fournit également une plateforme interdisciplinaire de qualité destinée aux chercheurs, praticiens et éducateurs afin de présenter et discuter au sujet des innovations les plus récentes, des tendances et de leurs préoccupations ainsi que des problèmes pratiques rencontrés et des solutions adoptées dans les domaines du commerce international et de l'économie.

« Partager les tendances et innovations en matière de commerce international et d'économie avec des confrères universitaires et des chefs d'entreprise fait partie intégrante de la promotion de la croissance du commerce international », a déclaré Mme Spinu. « Cet événement nous permet d'apprendre comment mieux servir le monde et offrir les meilleures opportunités pour les importateurs et les exportateurs partout dans le monde. »

Export Portal, dont la mission est d'aider les PME à l'échelle internationale à entrer dans le monde du commerce international avec confiance et en sécurité, est toujours à la recherche de moyens pour se développer et innover. Des fonctionnalités telles que les perspectives sur les flux de données (EPI), le salon commercial virtuel (EPV) et la plateforme de paiement intégrée et sécurisée (EPP) représentent quelques exemples des outils qu'emploie Export Portal pour rester à la page en matière d'innovations pour le commerce international. Non seulement cela, mais la technologie blockchain propriétaire basée sur Hyperledger sécurise chaque élément de donnée et chaque transaction pour une sécurité de haut niveau. La future intégration d'Export Portal avec Incoterms® 2020 et le système à guichet unique ouvre la voie à un commerce plus simple.

Mme Spinu prendra la parole le 6 février aux côtés d'autres personnes présentant des documents de recherche en sciences humaines et sociales.

À propos d'Export Portal et la PDG Ally Spinu : Après une expérience personnelle confrontée à la difficulté du commerce international, la femme d'affaires prospère Ally Spinu a fondé ExportPortal.com. Export Portal est une place de marché de commerce électronique interentreprises visant à devenir un centre d'échange complet pour le commerce international à destination des PME et de leurs homologues. Reposant sur une technologie blockchain dont la société détient la propriété, Export Portal a pour priorités la sécurité, la transparence, le rapport coût-efficacité et la facilité d'utilisation. Les partenaires commerciaux peuvent commercer, se faire des relations et communiquer en toute confiance avec d'autres entreprises vérifiées et des experts de partout dans le monde.

