Exposição em Ningbo reforça laços entre China e CEE

Os laços de comércio entre a China e os países da CEE são mais fortes desde o estabelecimento do mecanismo de "cooperação 16+1" em 2012, que foi lançado com o objetivo de aumentar a atividade econômica e o comércio entre a China o potencialmente lucrativo mercado da CEE.

"Conforme estipulado nas Diretrizes de Budapeste para a Cooperação entre a China e os Países da Europa Central e Oriental em novembro de 2017, Ningbo foi escolhida para ser a cidade sede da exposição pela quarta vez", declarou Liu Changchun, vice-prefeito de Ningbo em uma conferência para a imprensa em Pequim, no dia 1o. de junho. Além disso, as Diretrizes propuseram o estabelecimento de uma zona de demonstração sob o mecanismo de "cooperação 16+1" também em Ningbo.

Ningbo já foi um porto significativo na antiga Estrada da Seda Marítima e tem sido um importante centro para o comércio estrangeiro da China por séculos. Em tempos recentes, tornou-se outra vez um porto de alta importância. Em 2017, o valor do comércio estrangeiro entre Ningbo e outros países excedeu US$ 10 milhões pelo terceiro ano consecutivo e o investimento estrangeiro na cidade superou os US$ 50 bilhões. O porto Ningbo-Zhoushan se tornou o primeiro do mundo a ter uma movimentação de carga anual de 1 bilhão de toneladas métricas no ano passado.

Ningbo tem adquirido grande importância ao intercâmbio e à cooperação com países da CEE, uma região crucial na Iniciativa Um Cinturão, Uma Rota da China. Em 2017, o valor do comércio estrangeiro entre a cidade e 16 países da CEE atingiu US$ 2,92 bilhões, representando 4,3 por cento do total da nação. O número de projetos de investimento entre as duas regiões até o momento é de 125.

Ningbo e os países da CEE também avançaram na cooperação em outros setores, incluindo educação, cultura, turismo e logística.

Conforme explicado por Liu, a exposição vai oferecer 16 atividades em formas de conferências, fóruns, exposições e intercâmbios culturais. Com uma área de exposição de 84.000 metros quadrados, a exposição terá 310 estandes para 257 empresas de países da CEE.

Uma conferência ministerial sobre economia e comércio também será realizada na exposição. Ministros da China e dos países da CEE realização discussões aprofundadas sobre comércio, investimentos, finanças, e-commerce e pequenas e médias empresas.

"A China está se abrindo em grande maneira ao mundo e esperamos que a conferência ministerial venha a unir ainda mais as duas regiões e encorajar a cooperação mútua", declarou Yu Yuantang, vice-diretor geral do Departamento de Assuntos Europeus no Ministério do Comércio.

Em conjunto com a 4o. China-CEEC Expo, a 20a. China Zhejiang Investment & Trade Symposium e a 17a. China International Consumer Goods Fair acontecerão em Ningbo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/700388/Ningbo_expo.jpg

FONTE Information Office of Ningbo Municipal People’s Government

