L'expo de Ningbo va renforcer les liens entre la Chine et l'ECO

Les liens commerciaux entre la Chine et les pays de l'ECO sont plus forts depuis la mise en place du mécanisme de « coopération 16+1 » lancé en 2012 dans le but d'augmenter l'activité économique et le commerce entre la Chine et le marché potentiellement lucratif de l'ECO.

« Comme le stipulent les Directives de Budapest pour la Coopération entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale de novembre 2017, la ville de Ningbo a été choisie comme ville hôte de l'expo pour la quatrième fois », a déclaré Liu Changchun, adjoint au maire de Ningbo lors d'une conférence de presse le 1er juin à Pékin. Les Directives ont également proposé l'établissement d'une zone de démonstration à Ningbo en vertu du mécanisme de « coopération 16+1 ».

Ningbo était jadis un port important sur l'ancienne Route de la Soie maritime et a été une plateforme importante pour le commerce extérieur de la Chine au fil des ans. Récemment, elle est redevenue un port très important. En 2017, la valeur du commerce extérieur entre Ningbo et les autres pays a dépassé les 10 millions USD pour la troisième année consécutive et les investissements étrangers dans la ville ont dépassé les 50 milliards USD. Le port de Ningbo-Zhoushan est devenu le premier au monde à atteindre un volume de cargaisons annuel de 1 milliard de tonnes métriques l'année dernière.

Ningbo a accordé une grande importance aux échanges et à la coopération avec les pays de l'ECO, une région cruciale dans l'initiative La Ceinture et la Route de la Chine. En 2017, la valeur du commerce extérieur entre la ville et les 16 pays de l'ECO a atteint 2,92 milliards USD, représentant 4,3 % du total national. Le nombre de projets d'investissement entre les deux régions à ce jour est de 125.

La coopération entre Ningbo et les pays de l'ECO est également avancée dans d'autres secteurs, notamment l'éducation, la culture, le tourisme et la logistique.

Comme l'a expliqué M. Liu, l'expo offrira 16 activités sous forme de conférences, forums, expositions et échanges culturels. L'expo proposera 310 stands pour 257 entreprises des pays de l'ECO dans une zone d'exposition de 84 000 mètres carrés.

Une conférence ministérielle sur l'économie et le commerce aura également lieu durant l'expo. Des ministres de Chine et des pays de l'ECO mèneront des discussions approfondies sur le commerce, l'investissement, la finance, l'e-commerce et les petites et moyennes entreprises.

« La Chine s'ouvre de plus en plus au monde et nous espérons que la conférence ministérielle rapprochera encore davantage les deux régions et encouragera une coopération mutuelle », a confié Yu Yuantang, directeur général adjoint du Département des Affaires européennes au Ministère du commerce.

Le 20e Symposium sur l'investissement et le commerce de Zhejiang en Chine et le 17e Salon international des biens de consommation de Chine auront lieu à Ningbo en parallèle à la 4e Expo Chine-PECOC.

