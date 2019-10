Exposición de Honda en la feria de la SEMA celebra el 60 aniversario de su presencia en Norteamérica, y su duradero compromiso con la comunidad de entusiastas

La variante Honda CR-V Hybrid 2020 para la acción, con accesorios de Jsport Performance

Esta variante CR-V Hybrid 2020 para la acción fue creada por Jsport teniendo en cuenta al aventurero entusiasta de los fines de semana, alguien que necesita un vehículo versátil que lo transporte al comienzo del sendero más cercano, a la vez que conserva la practicidad diaria que ofrece el CR-V. Algunas de las modificaciones realizadas son la elevación de la suspensión en 1.5 pulgadas, peldaños laterales, y cesta de techo de Jsport, llantas todoterreno KMC de 17 pulgadas con neumáticos todoterreno Nitto Terra Grappler, y una bicicleta de montaña Cannondale sujeta a la cesta de techo.

La variante CR-V 2020 de ensueño de Jsport Performance Accessories

Esta variante con motor a gasolina del CR-V 2020 fue diseñada para el entusiasta a los viajes más largos: alguien que desea aventurarse más allá del comienzo del sendero y explorar la naturaleza con un vehículo dotado de los equipos necesarios para el viaje de aventuras independiente. Algunas de las modificaciones realizadas al CR-V para viajes más largos son la elevación de la suspensión en 1.5 pulgadas, los peldaños laterales, el parachoques delantero, el portaneumáticos trasero y el portaequipaje de techo modular Plateau de Jsport, las llantas todoterreno KMC de 17 pulgadas con neumáticos todoterreno Nitto Ridge Grappler, y la tienda de techo de diseño en concha Roofnest Falcon. El área de carga ha sido equipada con un armario organizador y un refrigerador deslizable.

El Concepto Ridgeline HFP con accesorios para estilo de vida

Conocida por sus accesorios y repuestos de alto rendimiento para modelos compactos deportivos, Honda Factory Performance (HFP) estudia la posibilidad de ampliar sus productos a vehículos para estilo de vida en exteriores mediante el Concepto Ridgeline HFP. La suspensión de la camioneta se ha elevado y se ha ampliado la vía para darle una postura más robusta, con neumáticos todoterreno montados sobre llantas de aleación HFP conceptuales de 18 pulgadas con acabado bronceado, y varios accesorios genuinos Honda actualmente disponibles. En la cama de la camioneta se encuentran dos bicicletas de montaña Fuji personalizadas, pintadas del mismo color de la Ridgeline, y montadas en soportes de bicicletas Thule para camas de camioneta. Otros accesorios de Thule son el soporte Xsporster para cama de camioneta y la tienda Kukenam 3 en camuflaje siberiano.

El Passport de rally

El Passport de rally fue fabricado por asociados de Honda R&D en Ohio como un proyecto particular en sus horas libres para mostrar el potencial de alto desempeño y ayudar a aumentar la capacidad todoterreno del totalmente nuevo Passport 2019. El Passport de rally se construyó para competir en rallies por etapas en la categoría 4WD limitada de la Asociación Estadounidense de Rallies. En su primera prueba, el vehículo ocupó el segundo lugar de la categoría y el duodécimo lugar general entre 75 competidores en el Southern Ohio Forest Rally. La mayoría de las modificaciones realizadas fueron para aumentar la seguridad en la carrera e incluyeron una jaula antivuelco y equipo de seguridad para cumplir con el reglamento de la ARA, neumáticos Maxxis RAZR MT en llantas Braid, pastillas de freno Carbotech, placas protectoras en la parte delantera y la trasera, y un freno hidráulico de mano.

La camioneta Chevy con modelos antiguos de motocicletas Cub y CB160

La camioneta de media tonelada Chevrolet 1961 que se exhibe es una reproducción fiel de uno de los camiones de entrega utilizados por American Honda Motor Co., Inc. (AHM) poco después de haber iniciado sus actividades comerciales en 1959. Tomando como modelo la camioneta utilizada en una emblemática foto de cerca de 1961, frente a la sede original de AHM en Los Ángeles, la camioneta presenta letreros pintados a mano y molduras de la época. Además, la carga de la camioneta refleja dos importantes motocicletas de esos primeros días, lo cual ayuda a reconstruir la apariencia que tenía el conjunto cuando los vendedores viajaban por todo el estado para apoyar a sus concesionarios. La Honda 50 de 1965 contribuyó a poner a Honda en el mapa a comienzos de la década de 1960, gracias a su bajo precio y su facilidad de conducir, lo cual la colocaba al alcance de todos. La Honda CB160 de 1965 fue una de las primeras motocicletas deportivas de pequeña cilindrada de Honda, y un gran éxito de AHM, y siguió los pasos de la CB77 "Super Hawk", de mayor tamaño, al sustituir el monocasco de acero estampado con un cuadro tubular de acero.

El cupé Honda S800 "Outlaw" de 1968

El cupé personalizado Honda S800 "Outlaw" de 1968 construido por el productor y actor Daniel Wu se basa en un S800 original, uno de los primeros autos de producción fabricados por Honda. Si bien Wu había contemplado reemplazar el motor, prefirió mandar a reconstruir completamente el motor de fábrica original, y agregó un sistema de tubo de escape personalizado fabricado por GReddy, con el cual los tubos de escape salen por la parte media del vehículo. La carrocería personalizada fue fabricada por Kei Miura, de Pandem, para darle al S800 un aspecto más agresivo con extensiones personalizadas, un deflector de aire personalizado y una suspensión 2 pulgadas más baja que la de fábrica. Las extensiones de guardabarros amplían la postura unas 4 pulgadas, apoyadas por llantas de acero originales ensanchadas y neumáticos Toyo R888R. El interior personalizado contrasta con el exterior, gracias a los asientos de piel roja y los detalles de piel roja del volante original del S800.

El ganador de la serie Honda Super Tuner Legends: el N600

Este muy especial y personalizado modelo Honda N600 acaba de conquistar el primer lugar en el concurso de la serie Honda Super Tuner Legends, un componente de la edición anual de la Hot Wheels™ Legends Tour de Mattel, Inc. Construido en un período de cinco años por Dean Williams y ahora propiedad de Stephen Mines, este inusual auto está propulsado por un motor de motocicleta V4 de 800 c. c. Honda VFR que acciona las ruedas traseras en el sistema de suspensión modificado de un Mazda Miata. Con 12,000 RPM en la línea roja del tacómetro y un increíble "gruñido" profundo, este diminuto hot rod hace sonreír a todo el que lo ve, lo escucha y, sobre todo, lo conduce.

El Proyecto Civic Si 2018 Honda Tuning de la revista Super Street

El proyecto Civic Si Honda Tuning se concibió para probar varios productos de repuestos comerciales y determinar el potencial de tuneado que ofrece el Civic de décima generación. Los editores de Super Street abordaron todos los aspectos que abordaría el entusiasta promedio, con el objetivo de que todas las modificaciones fueran completamente reversibles. Algunas de las modificaciones realizadas al sistema de propulsión del Si fueron un kit de intercooler y admisión, la reprogramación de la unidad de control de motor, el sistema de tubo de escape completo desde el frente hasta la parte trasera y un kit turbo completo con un bajante nuevo. Algunas de las modificaciones que se hicieron en el interior fueron asientos en posiciones más bajas con refuerzos laterales y para los muslos más pronunciados, una palanca de altura y largo ajustables y un espaciador del acelerador ajustable.

El auto para carreras de drift Civic Si construido por Jeanneret Racing y Olson Kustom Works

El auto para carreras de drift basado en el Civic Si de décima generación construido por Jeanneret Racing y Olson Kustom Works comienza con el chasis del Civic de tracción delantera, y se transforma en un vehículo exclusivamente para carreras de Fórmula Drift. Esto exigió extensas modificaciones al chasis, para convertirlo de un auto de tracción delantera a uno de tracción trasera. Las modificaciones efectuadas al motor no solamente se limitaron a reorientar el motor K24 para que accionara las ruedas traseras, sino que aumentaron la potencia para que alcanzara los 926 caballos de fuerza en las ruedas, según las especificaciones de la competencia. Las modificaciones efectuadas al chasis, al motor y a la carrocería se realizaron internamente en colaboración con Jeanneret Racing y Olson Kustom Works.

El ganador del Desafío Civic Si de 2000 de Super Street

Ganador del Desafío Civic Si en el año 2000, este Honda Civic Si de 1999 fue objeto de extensas modificaciones por parte de la revista Super Street, y fue conservado fielmente por American Honda como ejemplo de los estilos de tuneado de principios del siglo XXI. Organizado por Honda, el Desafío Civic Si les pidió a los participantes modificar un Civic Si de fábrica con un presupuesto de $10,000 y transformarlo en un auto de carreras, de exhibición o de carreras de aceleración, o en una combinación de los tres. Luego de su victoria, el Honda Civic Si de Super Street fue duplicado por Mattel™ como modelo a escala 1:18.

Vehículos de uso recreativo Honda

La gama de vehículos de uso recreativo Honda que se muestra en la feria de la SEMA exhibirá distintos productos, como los siguientes:

El Talon 1000R de Proctor Racing – Aumentando al máximo el estilo y la función, Proctor Race Group ha incorporado retoques personales al Talon 1000R que profundizan en los orígenes de Honda en las carreras. Una pareja de asientos Sparco montados con un juego de soportes de asiento de aluminio Jsport SXS, así como un juego de arneses con cierre de leva Mastercraft se combinan con un volante personalizado de MPI Innovations para completar el interior. Este Talon se apoya en llantas tipo bead-lock "Grenade" de KMC, que vienen con neumáticos EFX Motohammer de 32 pulgadas. Una barra antiintrusión, parachoques delanteros y traseros de Jsport SXS, junto con un transportador del neumático de repuesto montado en un puntal, ayudan a completar el agresivo estilo de este Honda Talon.

El City Slicker Super Cub 125 de 2019 – El City Slicker Super Cub construido por Steady Garage presenta guardabarros delanteros y traseros acortados y modificados con una suspensión delantera retroadaptada utilizando componentes de repuesto diseñados para la Honda Ruckus. Bujes personalizados sostienen llantas de tres piezas delanteras y traseras. La pintura personalizada en dos tonos, verde y blanco marfil, fue aplicada por Midnight Garage/Advance Auto Group, del valle de San Gabriel, California , y los asientos personalizados fueron elaborados por Rogelio's Auto Upholstery, de Irwindale, California . Se incorporó un sistema de tubo de escape Yoshimura Magnum GP para obtener un sonido gutural y profundo. La Honda Super Cub, en la cual se basa este proyecto, es la motocicleta más vendida de todos los tiempos a escala mundial, con mucho más de 100 millones de unidades vendidas.

– El City Slicker Super Cub construido por Steady Garage presenta guardabarros delanteros y traseros acortados y modificados con una suspensión delantera retroadaptada utilizando componentes de repuesto diseñados para la Honda Ruckus. Bujes personalizados sostienen llantas de tres piezas delanteras y traseras. La pintura personalizada en dos tonos, verde y blanco marfil, fue aplicada por Midnight Garage/Advance Auto Group, del valle de , y los asientos personalizados fueron elaborados por Rogelio's Auto Upholstery, de . Se incorporó un sistema de tubo de escape Yoshimura Magnum GP para obtener un sonido gutural y profundo. La Honda Super Cub, en la cual se basa este proyecto, es la motocicleta más vendida de todos los tiempos a escala mundial, con mucho más de 100 millones de unidades vendidas. La Monkey 125 "SARU with Love" de 2019 – Construida por Arthur Yang , la Monkey 125 "SARU with Love" está dotada de numerosas mejoras con repuestos de Over Racing, entre ellas llantas de aluminio forjado, un sistema de tubo de escape de titanio, un brazo oscilante de aluminio, cubiertas laterales CNC y un sistema de manubrio Over Racing. Se ha reajustado la suspensión utilizando componentes Ohlins, con una admisión de aire Chimera Engineering, asiento Kitaco, y conversión liviana según especificaciones asiáticas que completa el conjunto.

La Monkey 125 "SARU with Love" de 2019 – Construida por Arthur Yang , la Monkey 125 "SARU with Love" está dotada de numerosas mejoras con repuestos de Over Racing, entre ellas llantas de aluminio forjado, un sistema de tubo de escape de titanio, un brazo oscilante de aluminio, cubiertas laterales CNC y un sistema de manubrio Over Racing. Se ha reajustado la suspensión utilizando componentes Ohlins, con una admisión de aire Chimera Engineering, asiento Kitaco, y conversión liviana según especificaciones asiáticas que completa el conjunto.

La CRF1000L Africa Twin Adventure Sports de 2019 – Cuando en 2016 se introdujo la CRF1000L Africa Twin como homenaje a las exitosas XRV650 y XRV750, la motocicleta de aventuras a tamaño completo recibió elogios de inmediato por ser capaz lo mismo de cruzar accidentados continentes que de desplazarse por las carreteras. Ahora, el espíritu de "aventura verdadera" del galardonado modelo se amplía con la introducción de la CRF1000L2 Africa Twin Adventure Sports, que impulsa la plataforma aun más en la dirección de la preparación todoterreno con gran alcance. Esta Africa Twin Adventure Sports ha sido equipada para una aventura de acampada en moto con cestos genuinos Honda, equipo de acampada y neumáticos más al estilo todoterreno.

