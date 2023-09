Exposition culturelle internationale de la Route de la soie inaugurée au nord-ouest de la Chine à Gansu

LANZHOU, Chine, 13 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La sixième Exposition culturelle internationale de la Route de la soie (Dunhuang) a été lancée le 6 septembre dans la province du Gansu, au nord-ouest de la Chine. Selon l'organisateur, cet événement de deux jours a attiré plus de 1 200 invités venant de plus de 50 pays, régions et organisations internationales.

The sixth Silk Road (Dunhuang) International Cultural Expo kicked off on September 6 in northwest China's Gansu Province. The two-day event has attracted over 1,200 guests from more than 50 countries, regions and international organizations, according to the organizer.

L'exposition de cette année, placée sous le thème « Connecter le monde, les échanges culturels et l'apprentissage mutuel entre les civilisations », comprend l'Exposition « Forum de Dunhuang », ainsi que ses 13 panels, expositions et spectacles culturels. Parmi ceux-ci, le « Forum de Dunhuang » vise à explorer l'essence de la culture de la Route de la soie et à créer un modèle de protection du patrimoine culturel ainsi qu'un haut lieu d'étude de la culture de Dunhuang.

Dunhuang, surnommée « l'oasis du désert de Gobi », était une plaque tournante de l'ancienne Route de la soie. La culture de Dunhuang est un sujet académique populaire et un label culturel très répandu. Elle compte de nombreux adeptes en Chine et à l'étranger, en particulier parmi les jeunes. Selon les statistiques, le nombre de touristes visitant les principaux sites pittoresques de Dunhuang a augmenté de près de 30 % cet été par rapport à la même période en 2019.

Lors de l'exposition, une comédie musicale à grande échelle, « The Flying Apsaras », du China Oriental Performing Arts Group, un concert éthique, « The Belt and Road », de la Chinese Musicians' Association et des spectacles culturels « Meet Dunhuang » ont présenté ensemble la littérature et l'art de la Route de la soie, racontant de merveilleuses histoires sur la Route de la soie historique et mettant en valeur la richesse, l'éclat et l'universalité de la culture de la Route de la soie.

Les participants à l'exposition s'accordent à dire que la philosophie, l'humanité, l'esprit, les valeurs et les traditions artistiques de la culture de Dunhuang doivent être chéris. La diversité des civilisations le long de la Route de la Soie devrait se développer de concert dans un esprit d'ouverture et de paix.

Cette année marque le 10e anniversaire de la Belt and Road Initiative (BRI). En septembre 2013, le président Xi a présenté la BRI, également connue sous le nom de « Ceinture économique de la Route de la soie et la Route maritime de la soie du 21e siècle ». Inspirée de l'ancienne Route de la soie, la stratégie de développement vise à établir une nouvelle plateforme de coopération internationale et à faciliter le développement mondial. C'est dans ce contexte que l'Exposition culturelle internationale de la Route de la soie a vu le jour, les cinq expositions précédentes ayant accueilli plus de 4 500 invités venus de plus de 100 pays et régions.

L'exposition de cette année est organisée par le gouvernement populaire provincial de Gansu, le ministère de la Culture et du Tourisme, la State Administration of Radio and Television et le Conseil chinois pour la promotion du commerce international.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2207981/image1.jpg

SOURCE The 6th Silk Road (Dunhuang) Int'l Cultural Expo