ExxonMobil, Cyclyx, Sealed Air e Ahold Delhaize USA demonstram reciclagem avançada para resíduos de plástico

SPRING, Texas, 27 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Em 2022, as líderes da indústria ExxonMobil, Cyclyx International, Sealed Air e Ahold Delhaize USA anunciaram a intenção de serem as primeiras nos Estados Unidos a lançar com sucesso uma prova de conceito de embalagem de alimentos circular, utilizando reciclagem avançada. Durante uma demonstração bem-sucedida, os resíduos de plástico foram coletados em supermercados, desviando-os de aterros sanitários. Aproveitando a tecnologia Exxtend™ da ExxonMobil para reciclagem avançada, que divide os resíduos de plástico em seus blocos de construção moleculares e atribui a participação circular certificada por meio da contabilidade de balanço de massa, os resíduos de plástico foram convertidos em novas embalagens de grau alimentício. Essa colaboração demonstrou que é possível criar uma economia circular com a colaboração da cadeia de valor. Após um teste viável, o processo agora está sendo avaliado em escala.

ExxonMobil, Cyclyx, Sealed Air e Ahold Delhaize USA demonstram reciclagem avançada para resíduos plásticos

A solução circular para resíduos de embalagens de alimentos foi a primeira desse tipo nos EUA.

Resíduos de plástico flexível da cadeia de abastecimento de alimentos foram reciclados e atribuídos a polímeros circulares com certificação ISCC PLUS usados para novas embalagens de grau alimentício.

Anunciado pela primeira vez em abril de 2022, o projeto agora está sendo avaliado quanto à escalabilidade.

Criar uma economia circular para embalagens plásticas de contato com alimentos em aplicações onde há requisitos rígidos de segurança e desempenho é um desafio difícil para a indústria.

"Este projeto ajuda a demonstrar como a tecnologia Exxtend pode ampliar a gama de materiais plásticos que podem ser reciclados, ao mesmo tempo em que oferece polímeros circulares certificados com os atributos críticos de desempenho do plástico virgem", disse Dan Moore, vice-presidente de Polietileno da ExxonMobil. "A reciclagem avançada está tornando o impossível, possível, e é um importante facilitador para apoiar uma economia circular."

A Food Lion, marca da Ahold Delhaize USA, apoiou o piloto inicial, coletando resíduos de plástico para reciclagem em lojas selecionadas. Com mais de 1.100 lojas em 10 estados, a Food Lion é uma das cinco marcas que compõem a rede Ahold Delhaize USA – o maior grupo varejista de alimentos da Costa Leste e o quarto maior do país.

"Nas empresas da Ahold Delhaize USA, temos metas ambiciosas em relação a embalagens recicláveis e reutilizáveis", afirmou Adam Springer, gerente de Sustentabilidade de Produtos da Ahold Delhaize USA. "Com base no piloto inicial, estamos otimistas em poder alavancar esse processo em escala adicional e esperamos explorá-lo ainda mais como parte dessa colaboração."

A Cyclyx, uma joint venture entre a Agilyx Corporation e a ExxonMobil, foi responsável por classificar e pré-processar os resíduos de materiais de embalagem coletados nas lojas Food Lion, antes de entregá-los às instalações da ExxonMobil em Baytown, Texas. "A interface entre as lojas Food Lion e as instalações de Baytown era crítica e exigia uma abordagem inovadora para o gerenciamento de matéria-prima", disse Joe Vaillancourt, CEO da Cyclyx. "Parte do nosso processo é identificar a composição química dos resíduos de plástico que recebemos. Isso nos permite criar misturas customizadas de matéria-prima plástica pós-uso que são adaptadas às especificações exigidas para reciclagem avançada."

Nas instalações de Baytown, a tecnologia Exxtend para reciclagem avançada é usada para reciclar os valiosos plásticos em fim de vida útil e atribuí-los, por meio da contabilidade de balanço de massa, a polímeros circulares certificados. "A tecnologia fornece uma fonte confiável para atribuir polímeros circulares certificados de alto desempenho", disse Moore. "Os polímeros resultantes, como o polietileno de desempenho (PE) Exceed™ S, Exceed™ XP, Exceed™ e Enable™, têm as características de resinas virgens, o que é fundamental para embalagens de grau alimentício."

A Sealed Air, que lidera a indústria de embalagens projetando e criando materiais de embalagem de alto desempenho que podem ser refeitos, converte as resinas PE circulares certificadas em filme flexível de qualidade alimentar que é usado, no caso desta prova de conceito, para embalar aves frescas selecionadas da Nature's Promise. Posteriormente, as embalagens retornam às lojas utilizadas nos produtos adquiridos pelos clientes, demonstrando um exemplo de economia circular.

"Ao colaborar com fornecedores e clientes, conseguimos identificar, projetar e comercializar uma solução inovadora de embalagens flexíveis que oferece suporte à circularidade", disse Ron Cotterman, vice-presidente de Assuntos Corporativos Globais da Sealed Air.

Aproveitando os ativos de fabricação existentes da ExxonMobil, a tecnologia Exxtend pode ser rapidamente dimensionada para processar uma ampla variedade de resíduos de plástico. Para ajudar a atender à crescente demanda do mercado por plásticos circulares certificados, a ExxonMobil planeja aumentar sua capacidade anual de reciclagem avançada para 500.000 toneladas métricas, ou aproximadamente 1 bilhão de libras, até o final de 2026, atuando em vários lugares do mundo.

