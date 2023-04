ExxonMobil, Cyclyx, Sealed Air und Ahold Delhaize USA demonstrieren fortschrittliches Recycling für Kunststoffabfälle

SPRING, Texas, April 27, 2023 /PRNewswire/ -- Im Jahr 2022 kündigten die Branchenführer ExxonMobil, Cyclyx International, Sealed Air und Ahold Delhaize USA ihre Absicht an, als erste in den Vereinigten Staaten erfolgreich ein Kreislaufkonzept für Lebensmittelverpackungen einzuführen, das fortschrittliches Recycling nutzt. Während einer erfolgreichen Demonstration wurde Plastikmüll aus den Lebensmittelgeschäften gesammelt und so von Deponien abgezogen. Unter Nutzung der Exxtend™-Technologie von ExxonMobil für fortschrittliches Recycling, bei der die Kunststoffabfälle in ihre molekularen Bausteine zerlegt und der zertifizierte Kreislaufanteil über Massenbilanzierung zugewiesen wird, wurden die Kunststoffabfälle zu neuen Lebensmittelverpackungen verarbeitet. Diese Zusammenarbeit hat gezeigt, dass die Schaffung einer Kreislaufwirtschaft durch die Zusammenarbeit in der Wertschöpfungskette erreicht werden kann. Nach einem Praxistest wird das Verfahren nun auf seine Eignung für den Einsatz im großen Maßstab geprüft.

ExxonMobil, Cyclyx, Sealed Air, and Ahold Delhaize USA demo advanced recycling for plastic waste

Kreislauflösung für Lebensmittelverpackungsabfälle war die erste ihrer Art in den USA .

. Flexible Kunststoffabfälle aus der Lebensmittellieferkette wurden recycelt und zu ISCC PLUS-zertifizierten Kreislaufpolymeren verarbeitet, die für neue lebensmitteltaugliche Verpackungen verwendet werden

Das Projekt wurde erstmals im April 2022 angekündigt und wird nun auf seine Skalierbarkeit geprüft

Die Schaffung einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffverpackungen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen und für die strenge Sicherheits- und Leistungsanforderungen gelten, ist eine schwierige Herausforderung für die Branche.

„Dieses Projekt hilft zu demonstrieren, wie die Exxtend-Technologie die Bandbreite der recyclebaren Kunststoffen erweitern und gleichzeitig und gleichzeitig zertifizierte Kreislaufpolymere mit den entscheidenden Leistungsmerkmalen von neuem Kunststoff liefern kann", sagte Dan Moore, Vizepräsident, Polyethylene, ExxonMobil. „Fortgeschrittenes Recycling macht das Unmögliche möglich und ist eine wichtige Voraussetzung für die Unterstützung einer Kreislaufwirtschaft".

Food Lion, eine Marke von Ahold Delhaize USA, unterstützte das erste Pilotprojekt und sammelte an ausgewählten Standorten Kunststoffabfälle zum Recycling. Mit mehr als 1.100 Geschäften in 10 Bundesstaaten ist Food Lion eine der fünf Marken, die das Ahold Delhaize USA-Netzwerk bilden - die größte Lebensmitteleinzelhandelsgruppe an der Ostküste und die viertgrößte des Landes.

„In allen Unternehmen von Ahold Delhaize USA haben wir uns ehrgeizige Ziele in Bezug auf recyclebare und wiederverwendbare Verpackungen gesetzt", sagte Adam Springer, Manager, Produktnachhaltigkeit, Ahold Delhaize USA. „Basierend auf dem ersten Pilotprojekt sind wir optimistisch, dieses Verfahren in größerem Umfang einsetzen zu können, und freuen uns darauf, es im Rahmen dieser Zusammenarbeit weiter zu erforschen."

Cyclyx, ein Joint Venture zwischen der Agilyx Corporation und ExxonMobil, war für die Sortierung und Vorverarbeitung der in den Food Lion-Filialen gesammelten Verpackungsabfälle verantwortlich, bevor diese an die ExxonMobil-Anlage in Baytown,Texas, geliefert wurden. „Die Schnittstelle zwischen den Food Lion-Filialen und der Baytown-Anlage war von entscheidender Bedeutung und erforderte einen innovativen Ansatz für das Rohstoffmanagement", sagte Joe Vaillancourt, CEO von Cyclyx. „Ein Teil unseres Prozesses besteht darin, die chemische Zusammensetzung der von uns erhaltenen Kunststoffabfälle zu identifizieren. Dies ermöglicht es uns, maßgeschneiderte Mischungen von Kunststoffrohstoffen nach der Verwendung herzustellen, die auf die für ein fortschrittliches Recycling erforderlichen Spezifikationen zugeschnitten sind".

In der Anlage in Baytown wird die Exxtend-Technologie für fortschrittliches Recycling eingesetzt, um die wertvollen Kunststoffe zum Ende der Lebensdauer zu recyceln und sie über die Massenbilanz zertifizierten Kreislaufpolymeren zuzuordnen. „Die Technologie bietet eine zuverlässige Quelle, hochleistungsfähige, zertifizierte Kreislaufpolymere zuzuordnen", sagte Moore. "Die daraus resultierenden Polymere wie Exceed™ S, Exceed™ XP, Exceed™ und Enable™ Performance Polyethylen (PE) haben die Eigenschaften von Neuharzen, was für lebensmitteltaugliche Verpackungen entscheidend ist."

Sealed Air, führend in der Verpackungsindustrie bei der Entwicklung und Herstellung von hochleistungsfähigen Verpackungsmaterialien, die wiederverwendet werden können, wandelt die zertifizierten Kreislauf-PE-Harze in lebensmittelechte, flexible Folien um, die im Falle dieses Konzeptnachweises zur Verpackung von ausgewählten Nature's Promise-Frischgeflügel verwendet werden. Die Verpackungen kehren dann in die Geschäfte zurück und werden für die von Kunden gekauften Produkte verwendet, was ein Beispiel für die Kreislaufwirtschaft darstellt.

„Durch die Zusammenarbeit mit Lieferanten und Kunden waren wir in der Lage, eine innovative flexible Verpackungslösung zu finden, zu entwickeln und zu vermarkten, die die Kreislaufwirtschaft unterstützt", sagte Ron Cotterman, Vizepräsident, Global Corporate Affairs, Sealed Air.

Durch die Nutzung der bestehenden Produktionsanlagen von ExxonMobil kann die Exxtend-Technologie schnell auf die Verarbeitung einer Vielzahl von Kunststoffabfällen umgestellt werden. Um die wachsende Marktnachfrage nach zertifizierten Kreislaufkunststoffen zu befriedigen, plant ExxonMobil, seine jährliche Kapazität für fortschrittliches Recycling bis Ende 2026 an mehreren Standorten weltweit auf 500.000 Tonnen beziehungsweise rund 1 Milliarde Pfund zu erhöhen.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2063652/ExxonMobil_ARP_Case_Study_Video_.mp4

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2063091/ExxonMobil_advanced_recycling_demo_photo.jpg

SOURCE ExxonMobil