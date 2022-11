EZRA e LHH redefinem o treinamento executivo com o lançamento da EZRAx

A LHH, uma unidade de negócios global do Adecco Group e provedora líder de soluções de talentos, passa a prestar seus serviços de treinamento executivo virtualmente por meio da EZRAx

NOVA YORK, 14 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A EZRA, provedora líder de treinamentos virtuais, impulsionada pela empresa de soluções de talentos de primeira linha LHH, anunciou que agora oferecerá todos os serviços de treinamento executivo da LHH por meio de sua nova plataforma de treinamento executivo, a EZRAx. Essa mudança possibilita que ela amplie o acesso a treinamentos individualizados em liderança de primeira linha em tempo real.

Lançada em 2019 como incubadora no ecossistema LHH, a EZRA foi criada para democratizar o treinamento para além dos cargos de alta diretoria. Após crescer de apenas 12 sessões por mês para 15 mil sessões nos três anos desde sua criação, o modelo baseado em resultados da EZRA agora disponibilizará todos os treinamentos executivos oferecidos anteriormente pela LHH por meio de sua experiência de treinamento executivo moderna e altamente personalizada para líderes que atuam no cenário atual em rápida mudança.

"A LHH está no negócio da mudança e, para ajudar a transformar empresas do mundo todo, devemos inovar e desenvolver continuamente nossas ofertas de serviços. Desde o início, acreditamos na missão da EZRA de democratizar o treinamento e, desde o lançamento da EZRA em nossa empresa, ficou comprovado, sem dúvida, que seu modelo é o futuro do treinamento profissional", disse John Morgan, presidente de Transição e Mobilidade de Carreira e Desenvolvimento de Liderança da LHH.

A EZRAx, oferta de treinamento executivo da EZRA, tem os mais altos padrões do setor para treinadores que operam na plataforma, trabalhando exclusivamente com Treinadores Profissionais Certificados (PCC) da ICF que tenham concluído no mínimo 500 horas de treinamento, tenham cinco anos de experiência em treinamento executivo e 20 anos de experiência no setor em cargos de gestão sênior e que tenham passado por testes de campo no ecossistema da LHH. O modelo de serviço altamente personalizado, conveniente e baseado em métricas da EZRAx já está ajudando as empresas a melhorar a fidelidade dos funcionários em 77%, as taxas de retenção em 14%, as taxas de promoção em 11% e a melhoria geral do desempenho da gerência em 58%.

"Nossa visão de sucesso é desenvolver líderes ágeis, colaborativos, empáticos e eficazes, da maneira como a força de trabalho de hoje precisa que eles sejam", disse Nick Goldberg, cofundador e CEO da EZRA. "Os líderes de hoje têm muita responsabilidade sobre os ombros e são responsáveis não só pelos resultados comerciais, mas também pelo bem-estar e subsistência das pessoas que empregam e das comunidades em que atuam. A EZRAx existe para garantir que os executivos, bem como todas as outras pessoas que eles impactarão dia a dia, possam realmente prosperar. Sabemos que isso não acontecerá se os líderes continuarem seguindo uma cartilha antiga e, por meio de nosso trabalho com a LHH, estamos revelando um potencial maior neles para promover os níveis de mudança que as pessoas estão procurando na força de trabalho e em outros lugares."

Para uma experiência perfeita, a EZRAx oferece aos usuários:

Sessões ilimitadas de treinamento, que podem ser realizadas em até 90 minutos

Acesso a relatórios e painéis que mapeiam o progresso até o momento com base em dados

Reuniões tripartidas para que as partes interessadas e gerentes terceirizados possam participar para alinhamento das metas

Entrevistas com partes interessadas nas quais os treinadores compilam o feedback de pares e colegas para informar os caminhos de desenvolvimento para os líderes

Há 55 anos, a LHH é pioneira no desenvolvimento de liderança. Por meio da integração fortalecida com a EZRAx, a LHH continuará a oferecer um conjunto de soluções de Desenvolvimento de Liderança (DL) flexível que dá suporte aos líderes em todas as etapas importantes de suas carreiras. Com toda a transição de treinamento individual para a plataforma virtual da EZRAx, o portfólio de DL da LHH continuará a se moldar em torno de ofertas de última geração e avaliações relacionadas aos treinamentos alinhadas com a EZRA, permitindo serviços perfeitos para clientes de todos os setores.

A EZRA também continuará a oferecer seus serviços inovadores de treinamento a funcionários em todos os níveis em mais de 66 países da América do Norte, Europa e APAC, garantindo que os profissionais de todos os lugares tenham acesso ao suporte personalizado que necessitam para crescer em seus cargos e carreiras.

Para mais informações sobre a EZRAx, acesse https://helloezra.com/ezra-x

Sobre a EZRA

Provedora líder global de treinamentos virtuais, a EZRA oferece treinamento em liderança individualizado para promover e desenvolver profissionais em todos os níveis – porque todos devem ter acesso a treinamentos, não só os executivos de alto escalão.

Por meio de sua rede global de mais de dois mil treinadores credenciados de primeira linha, a EZRA já ajudou mais de 30 mil líderes e equipes em 91 países a melhorar de forma quantificável o desempenho, a retenção de funcionários e as taxas de promoção. Entre as empresas que utilizam a EZRA hoje estão: AstraZeneca, Coca-Cola, KraftHeinz, Spotify e Reuters.

A EZRA foi lançada em 2019 e está sediada em Londres, no Reino Unido. Atualmente, a EZRA opera como uma startup independente dentro do Adecco Group e das famílias LHH.

Para saber mais sobre a EZRA, acesse: https://helloezra.com/.

Sobre a LHH

A LHH é uma provedora integrada de soluções de talentos que ajuda pessoas, equipes e empresas no mundo todo a se preparar para o que está por vir. Nossas soluções completas de RH preparam as empresas e carreiras para o futuro em todo o mundo. Por meio de soluções de transição e mobilidade de carreira, aprendizado e desenvolvimento e recrutamento, possibilitamos a transformação, e nosso trabalho nunca termina, porque sempre há um futuro para o qual preparar-se.

Fazemos a diferença para todos com quem trabalhamos e fazemos isso com experiência local, com o respaldo da infraestrutura global e da tecnologia líder do setor. Os mais de oito mil colegas e treinadores da LHH estão em mais de 60 países, trabalhando com mais de 15 mil empresas, a maioria Fortune Global 500, e quase 500 mil candidatos todo ano. Juntos, atendemos às necessidades em todo o processo de talentos, ajudando as empresas a desenvolver suas capacidades e as pessoas, a construir futuros mais brilhantes. Existe um mundo de oportunidades lá fora. Vamos começar a trabalhar.

A LHH é uma unidade de negócios global do Adecco Group, a empresa líder mundial em consultoria e soluções de talentos, sediada em Zurique, na Suíça.

Para saber mais sobre a LHH, acesse: https://www.lhh.com/.

