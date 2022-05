EZVIZ aggiunge la fotocamera C8W Pro 2K alla sua gamma di fotocamere di sicurezza all-star, introducendo nuove ed entusiasmanti funzioni di intelligenza artificiale su misura per la protezione della casa a 360 gradi

Grazie all'intelligenza artificiale gestita sul dispositivo, la fotocamera sa come svolgere il lavoro da sola, anche quando nessuno supervisiona. Grazie alla capacità di rilevare persone e veicoli, i proprietari ricevono avvisi istantanei su App quando qualcuno passa accanto alla loro proprietà o se un veicolo parcheggia alla porta di ingresso senza autorizzazione. Grazie all'uso della sua funzione pan-and-tilt, C8W Pro permette inoltre di seguire automaticamente un oggetto in movimento dopo il rilevamento e di monitorare il movimento qualora l'oggetto esca dal campo visivo. Ciò significa che la fotocamera non perderà traccia di un intruso che dovesse attraversare da un lato all'altro del cortile.