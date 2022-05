EZVIZ ajoute la C8W Pro 2K à sa gamme star de caméras de sécurité, en introduisant de nouvelles fonctions d'intelligence artificielle adaptées à la protection de la maison à 360 degrés.

L'algorithme d'intelligence artificielle exclusif d'EZVIZ permet à cette extérieure de détecter et protéger sans efforts. Elle offre une impressionnante vision à 360 degrés avec une clarté optimale 2K.

HOOFDDORP, Pays-Bas, 9 mai 2022 /PRNewswire/ -- EZVIZ, leader mondial des technologies de la maison intelligente, a élevé le niveau de confort d'une caméra de sécurité en présentant la C8W Pro 2K. Unique en son genre sur le marché, cette caméra illustre idéalement l'univers d'une sécurité domestique avancée et automatisée : une vision de caméra époustouflante dans, une couverture panoramique et inclinée sans angle mort, des contrôles automatiques alimentés par l'IA et des notifications intelligentes. La C8W Pro 2K est véritablement une "caméra tout-en-un", puisqu'un seul appareil surveille de vastes espaces extérieurs avec autant d'efficacité et de fiabilité qu'un système à plusieurs caméras, tandis que les fonctions et les vidéos sont manipulées facilement du bout des doigts par l'utilisateur.