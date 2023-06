EZVIZ annonce son projet mondial de plantation d'arbres en partenariat avec Treedom, afin de rendre la planète plus durable grâce à l'achat de ses produits respectueux de l'environnement

En lançant son premier projet forestier mondial sur trois ans, EZVIZ s'efforce de respecter son engagement par le biais de choix de conception de produits et d'actions tangibles qui contribuent à améliorer la planète

HOOFDDORP, Pays-Bas, 12 juin 2023 /PRNewswire/ -- EZVIZ, leader mondial de la technologie domestique intelligente, a consolidé son engagement à long terme pour un avenir plus durable à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement 2023 en lançant officiellement le projet forestier mondial EZVIZ. En partenariat avec Treedom, cette première plateforme de plantation d'arbres permet à chacun de planter un arbre à distance et de suivre l'histoire de son projet en ligne. EZVIZ plantera des milliers d'arbres dans le monde entier au cours des trois prochaines années. Ce projet aura un impact sur des pays tels que la Thaïlande, le Guatemala, le Kenya et l'Équateur, et permettra d'autonomiser les agriculteurs et d'enrichir la biodiversité locale. Ce projet est financé par le « Fonds environnemental » d'EZVIZ, alimenté par les ventes des dernières innovations écologiques d'EZVIZ, notamment les panneaux solaires, les caméras de sécurité alimentées par l'énergie solaire et les appareils fabriqués à partir de matériaux recyclés.

« Comme la sécurité, l'intelligence et la durabilité contribuent aux conditions essentielles d'une maison intelligente EZVIZ orientée vers l'avenir, nous souhaitons aider chacun à vivre une vie meilleure avec une technologie plus facile, et sur une planète plus durable, a déclaré Sandra Zheng, directrice de la marque mondiale d'EZVIZ. Des projets comme celui-ci permettent à EZVIZ de passer de la sensibilisation à l'action. »

Dans le cadre de l'initiative de la marque EZVIZ Green, le projet forestier mondial d'EZVIZ est la première campagne écologique de la société visant à impliquer activement les personnes et les produits, selon Mme Zheng. En moyenne, EZVIZ plantera deux arbres par jour en collaboration avec des experts en écologie et des agriculteurs, en sélectionnant des espèces d'arbres natives des environnements locaux et adaptables au changement climatique. En tant que projet agroforestier transparent, les mises à jour seront partagées ouvertement accompagnées d'images et d'informations sur les sites Web d'EZVIZ et de Treedom.

Plus important encore, l'initiative EZVIZ Green reflète l'engagement de la société dans la construction d'une technologie de consommation durable. Le projet forestier mondial d'EZVIZ est le prélude au lancement prochain de la première série d'aspirateurs robots écologiques de l'entreprise, les RC et RE, chaque robot étant fabriqué en partie avec des plastiques recyclés équivalents à 16 bouteilles d'eau. EZVIZ continue également d'améliorer la conception de ses appareils en réduisant le nombre de pièces jetables et en prolongeant le cycle de vie de ses produits grâce à des matériaux de haute qualité et à des mises à jour logicielles fiables.

Outre la lutte contre les déchets et la pollution, EZVIZ a également réalisé des progrès notables dans le développement de systèmes de sécurité domestique de nouvelle génération fonctionnant à l'énergie durable. Pour en savoir plus sur EZVIZ Green, rendez-vous sur https://www.ezviz.com/page/ezviz-green.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2092561/EZVIZ_Green.jpg

