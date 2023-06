EZVIZ anuncia seu projeto global de plantio de árvores em parceria com a Treedom, tornando o planeta mais verde com a compra de seus produtos ecologicamente corretos

Com seu primeiro Plano Florestal Global de 3 anos, a EZVIZ se esforça para cumprir seu compromisso por meio de escolhas de design de produtos, bem como ações tangíveis que contribuem para melhorar o planeta

HOOFDDORP, Holanda, 8 de Junho de 2023 /PRNewswire/ -- A EZVIZ, líder global em tecnologia residencial inteligente, consolidou seu compromisso de longo prazo com um futuro mais verde no Dia Mundial do Meio Ambiente de 2023, lançando oficialmente o EZVIZ Global Forest Plan. Juntando-se à Treedom, a primeira plataforma de plantio de árvores permite que as pessoas plantem uma árvore remotamente e acompanhem a história de seu projeto online. A EZVIZ plantará milhares de árvores globalmente nos próximos três anos. O plano terá impacto em países como Tailândia, Guatemala, Quênia e Equador, capacitando agricultores e enriquecendo a biodiversidade local. Este projeto se baseia no "Fundo Verde" da EZVIZ, financiado pelas vendas das mais recentes inovações ecologicamente conscientes da EZVIZ, incluindo painéis solares, câmeras de segurança alimentadas por energia solar e dispositivos feitos com materiais reciclados.

"Como segurança, inteligência e sustentabilidade contribuem para as condições essenciais de uma EZVIZ Smart Home voltada para o futuro, esperamos ajudar todos a viverem uma vida melhor com tecnologia mais fácil e em um planeta mais verde", disse Sandra Zheng, diretora global de marca da EZVIZ. "Projetos como esse permitem que a EZVIZ transforme a defesa em ações".

Como parte da iniciativa de marca EZVIZ Verde a EZVIZ Global Forest Plan é a primeira campanha ecológica da empresa a envolver ativamente pessoas e produtos, de acordo com Zheng. Em média, a EZVIZ cultivará duas árvores por dia com especialistas em ecologia e agricultores, selecionando espécies de árvores nativas dos ambientes locais e adaptáveis às mudanças climáticas. Como um projeto agroflorestal transparente, as atualizações serão compartilhadas abertamente com imagens e informações por meio dos sites da EZVIZ e da Treedom.

Mais importante, a iniciativa EZVIZ Green se estende para refletir a dedicação da empresa em construir tecnologia de consumo sustentável. O Plano Florestal Global da EZVIZ é um prelúdio para o próximo lançamento no mercado da primeira série de robôs aspiradores de pó ecologicamente corretos da empresa, o RC e o RE, pois cada robô é feito em parte com plásticos reciclados equivalente a 16 garrafas de água. A EZVIZ continua a aprimorar os designs de hardware com menos peças descartáveis e apoia ciclos de vida mais longos dos produtos com materiais de alta qualidade e atualizações confiáveis de software.

Além da luta contra o desperdício e a poluição, a EZVIZ também obteve conquistas notáveis no desenvolvimento de sistemas de segurança doméstica de última geração alimentados por energia verde. Leia mais sobre a EZVIZ Green em https://www.ezviz.com/page/ezviz-green.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2092561/EZVIZ_Green.jpg

FONTE EZVIZ Inc.

SOURCE EZVIZ Inc.