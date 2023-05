EZVIZ dévoile HP7, le portier vidéo de nouvelle génération connecté à Internet, qui remplace les interphones traditionnels grâce à des fonctions beaucoup plus intelligentes

Accessible par application et contrôlable à distance, le HP7 combine une sonnette extérieure 2K et un grand écran intérieur pour répondre aux demandes en constante évolution concernant la facilité de communication avec la porte d'entrée et l'amélioration de la protection de la maison.

HOOFDDORP, Pays-Bas, 31 mai 2023 /PRNewswire/ -- EZVIZ, leader mondial de l'innovation en matière de sécurité domestique intelligente, impressionne le marché avec sa dernière innovation, l'interphone vidéo intelligent HP7. Le kit HP7 bien pensé, composé d'une caméra 2-en-1 et d'une sonnette avec un écran tactile couleur de 7 pouces, s'intercale avec les serrures d'entrée et se connecte aux réseaux domestiques. Les utilisateurs pourront entrer et sortir plus facilement, voir les visiteurs et interagir avec eux plus clairement, et être en mesure d'ouvrir les portes à distance. De plus, les utilisateurs peuvent recevoir des notifications mobiles en temps réel lorsque des personnes sont détectées, visionner des vidéos en direct et gérer l'accès des visiteurs, le tout via leur smartphone.

The HP7 is a smart and modern choice for front door communications and protection.

Largement reconnue pour ses sonnettes vidéo et ses judas intelligents très fiables, la marque EZVIZ est allée plus loin cette fois-ci en proposant une solution mieux adaptée aux grandes maisons et aux villas. En plus des fonctionnalités avancées et de la connectivité du produit, le HP7 se débarrasse complètement de l'encombrement et de l'aspect démodé des interphones domestiques actuels. Le kit présente un style raffiné et minimaliste qui correspond aux goûts des utilisateurs pour une maison moderne et s'adapte facilement à toute entrée de maison contemporaine.

Avec le HP7, c'est la commodité qui prime. Les propriétaires possèdent désormais plusieurs options pour ouvrir leur porte et leur portail, en glissant un badge RFID intelligent, en dévérouillant depuis le moniteur intérieur ou via l'application EZVIZ.Connecté en Wi-Fi, l'interphone HP7 facilite la gestion de l'accès à la maison, même lorsque les utilisateurs ne sont pas physiquement présents. Les utilisateurs peuvent choisir d'utiliser le grand écran tactile ou leur téléphone pour communiquer avec les visiteurs, personnaliser les fonctions et visualiser la porte d'entrée avec une vidéo 2K époustouflante.

Intégrant les technologies de caméra intelligente d'EZVIZ, le portier vidéo HP7 peut détecter et distinguer les personnes en mouvement des autres objets en mouvement et envoyer des notifications mobiles instantanées. Les utilisateurs peuvent également affiner la fonction de détection en personnalisant la zone et la sensibilité. Ceux qui accordent une grande importance à leur vie privée peuvent également activer la fonctionnalité de changement de voix sur l'application EZVIZ lorsqu'ils parlent à des personnes inconnues.

« Nous sommes très fiers de la naissance de notre HP7, qui témoigne de l'engagement de longue date d'EZVIZ à créer des produits domestiques intelligents faciles, utiles et esthétiques, en combinant un design centré sur l'humain et une technologie avancée », a déclaré John Wu, responsable mondial des produits chez EZVIZ.

