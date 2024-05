EZVIZ dévoile sa série révolutionnaire de caméras à double objectifs connectées motorisées H9c : un nouveau modèle de protection extérieure automatisée et polyvalente

En combinant un objectif panoramique et inclinable et un objectif grand angle fixe de 180 degrés, une seule H9c Dual sécurise intelligemment de vastes zones avec des performances supérieures à celles de deux caméras ordinaires.

HOOFDDORP, Pays-Bas, 6 mai 2024 /PRNewswire/ -- EZVIZ, acteur mondial de premier plan dans le domaine de la sécurité domestique intelligente innovante, est fier de présenter la série H9c Dual, sa dernière caméra extérieure à double objectif panoramique et inclinable qui redéfinit la protection intelligente des habitations et des petites entreprises. Avec des options en résolutions 2K et 3K, leur conception révolutionnaire combine une caméra de sécurité précise et une caméra PT flexible, répondant ainsi efficacement aux besoins de sécurité complexes. Les deux objectifs interconnectés travaillent en collaboration pour protéger de vastes zones de propriété, détecter et suivre les activités, et proposent des options de surveillance automatique pour une sécurité autonome.

« La H9c Dual défie les caméras extérieures traditionnelles avec une vision inégalée, une automatisation inégalée et une grande polyvalence pour pratiquement tous les scénarios, a déclaré Candice Tu, responsable produit. EZVIZ est à la pointe du développement et de l'application de la technologie avancée à double objectif, ce qui souligne notre volonté de mettre la technologie de pointe à la portée des situations pratiques de tous les jours. »

Au cœur de la H9c Dual se trouve sa technologie révolutionnaire à double objectif, mise en valeur par la fonction de coaction distinctive d'EZVIZ. Les deux objectifs peuvent travailler indépendamment à deux angles de vue statiques ou agir ensemble. Lorsque l'objectif fixe détecte des mouvements, l'objectif panoramique et inclinable pivote automatiquement pour suivre la même activité. Cette fonction de coaction peut également être contrôlée manuellement via l'application EZVIZ.

Cette gamme s'attaque aux angles morts en offrant une vue d'ensemble à 180 degrés dans un seul cadre, complétée par l'objectif PT inférieur pour les gros plans complexes. Les deux objectifs, avec des résolutions élevées de 2K/3K, utilisent des puces IA intégrées pour détecter les personnes et les véhicules dans des zones personnalisables, garantissant que les utilisateurs sont informés des activités cruciales. Les utilisateurs peuvent définir jusqu'à quatre points de patrouille pour que l'objectif PT effectue des rotations automatiques selon un calendrier.

Équipée de puissantes LED, la H9c Dual offre une vision nocturne en couleur jusqu'à 40 mètres et avertit toute intrusion potentielle au moyen d'une sirène puissante et d'une lumière éblouissante en cas de détection. Offrant une protection supérieure à celle d'un système traditionnel à deux caméras, la H9c est facile à installer grâce à sa conception de montage adaptable. Les utilisateurs peuvent gérer et contrôler leur H9c via l'application conviviale EZVIZ, et profiter d'une intégration transparente avec les assistants vocaux dominants et l'écosystème EZVIZ au sens large.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.ezviz.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2404810/EZVIZ_H9c_Dual_Lens_Pan_Tilt_Wi_Fi_Camera.jpg