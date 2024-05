EZVIZ stellt seine innovative H9c Dual-Lens Smart Pan-und-Tilt Camera Serie vor: Neue Maßstäbe im automatisierten Outdoor-Schutz

Das schwenk- und neigbare Panoramaobjektiv der H9c Dual sichert in Kombination mit dem festen 180-Grad-Weitwinkelobjektiv dank einer verbesserten Leistung auf intelligente Weise große Bereiche zu Hause oder auf dem Firmengelände

HOOFDDORP, Niederlande, 6. Mai 2024 /PRNewswire/ -- EZVIZ, ein weltweit führender Anbieter innovativer Smart-Home-Sicherheitslösungen, präsentiert mit der H9c Dual-Serie, seine neuesten schwenk- und neigbaren Außenkameras mit zwei Objektiven, die den intelligenten Schutz für Privathaushalte und kleine Unternehmen neu definieren. Mit der Option einer 2K- und 3K-Auflösung kombiniert ihr innovatives Design eine Bullet-Kamera mit einer PT-Kamera, die komplexe Sicherheitsanforderungen effektiv erfüllt. Die miteinander verbundenen Doppellinsen arbeiten zusammen, um große Grundstücksbereiche zu sichern, Aktivitäten zu erkennen und zu verfolgen, und bieten Auto-Patrol-Optionen für freihändige Sicherheit. Die vernetzten Doppelobjektive agieren gemeinsam, um große Grundstücksbereiche zu sichern, Aktivitäten zu erkennen sowie zu verfolgen und bieten einen automatischen Patrouillenmodus für eine freihändige Überwachung.

„Die H9c Dual stellt herkömmliche Außenkameras in den Schatten, denn sie bietet eine unübertroffene Sicht, eine unübertroffene Automatisierung und eine hohe Vielseitigkeit für praktisch jedes Szenario", so Candice Tu, die leitende Produktmanagerin.

Das Herzstück der H9c Dual ist ihre neuartige Doppellinsentechnologie mit ihrer unverwechselbaren Co-Action-Funktion von EZVIZ. Die beiden Objektive können zusammen oder unabhängig voneinander mit zwei statischen Blickwinkeln arbeiten. Wenn das feststehende Objektiv Bewegungen erkennt, dreht sich das Schwenk- und Neigeobjektiv automatisch mit, um die Aktivität ebenfalls zu verfolgen. Diese Co-Action-Funktion kann auch manuell über die EZVIZ App gesteuert werden. „EZVIZ ist führend in der Entwicklung und Anwendung fortschrittlicher Doppellinsentechnologie. Dies unterstreicht unser Bestreben, Spitzentechnologie für praktische, alltägliche Situationen zugänglich zu machen", so Candice Tu.

Die Kameras decken tote Winkel ab, indem sie einen 180-Grad-Rundumblick in einem einzigen Bild bieten, ergänzt durch das untere PT-Objektiv für komplizierte Nahaufnahmen. Beide Objektive mit hohen Auflösungen von 2K/3K verwenden integrierte KI-Chips, um Personen und Fahrzeuge in anpassbaren Zonen zu erkennen und sicherzustellen, dass die Nutzer über wichtige Aktivitäten informiert werden. Der Benutzer kann mit dem intelligenten Patrouillenmodus bis zu vier Bereiche für das PT-Objektiv festlegen, die nach einem Zeitplan automatisch abgefahren werden. Ausgestattet mit leistungsstarken LEDs bietet die H9c Dual eine Nachtsichtweite von bis zu 40 Metern und warnt potenzielle Eindringlinge mit einer lauten Sirene und einem grellen Blitzlicht. Die H9c sorgt für einen besseren Schutz als ein herkömmliches Zwei-Kamera-System und lässt sich dank vielseitiger Montagemöglichkeiten – ob an Wänden, Decken oder an Pfählen – leicht einrichten. Nutzer können ihre H9c über die benutzerfreundliche EZVIZ-App verwalten sowie steuern und genießen die nahtlose Integration mit den vorherrschenden Sprachassistenten und dem größeren EZVIZ-Smart-Home-System.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ezviz.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2404810/EZVIZ_H9c_Dual_Lens_Pan_Tilt_Wi_Fi_Camera.jpg