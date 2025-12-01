ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, 1. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Formel-1-Weltmeisterschaft 2025 wird unter den Lichtern des Yas Marina Circuit entschieden, mit einem Dreikampf um den Titel, der an diesem Wochenende in Abu Dhabi zu einem spannenden Abschluss kommen wird.

Max Verstappens dramatischer Sieg in Katar bedeutet, dass die Augen der Sportwelt auf den Formula 1® Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix gerichtet sein werden. Der Niederländer befindet sich in einem spannenden Kampf um den Sieg mit dem McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri.

F1-TITEL WIRD BEIM GROSSEN PREIS VON ABU DHABI 2025 ENTSCHIEDEN

Durch seinen Sieg rückte der Red-Bull-Pilot mit 396 Punkten auf den zweiten Platz der Gesamtwertung vor, 12 Punkte hinter dem Führenden Norris. Der polnische Verfolger Piastri fiel auf den dritten Platz zurück, verringerte aber seinen Rückstand auf Norris auf 18 Punkte.

An diesem Wochenende findet die vierte Titelentscheidung in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate statt und die erste seit 2021. Es ist auch das erste Mal, dass drei Fahrer mit einer Chance auf den Titel nach Abu Dhabi gekommen sind. Verstappen, der eine fünfte Fahrerkrone anstrebt, hat vier der letzten fünf Rennen auf dem Yas Marina Circuit gewonnen, wobei diese Serie 2024 von Norris unterbrochen wurde.

Während die Spannung steigt und sich Fans aus 105 Ländern auf die Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate vorbereiten, hat der Veranstalter des Großen Preises von Abu Dhabi, Ethara, neue Ergänzungen zum Unterhaltungsprogramm bekannt gegeben, die den Status der Veranstaltung als Mega-Event der Region weiter stärken.

Saif Al Noaimi, CEO von Ethara, sagte: „Die Formel-1-Fahrerweltmeisterschaft 2025 wird in Abu Dhabi im ersten Dreikampf seit 2010 entschieden. Wir haben ein Wochenende auf die Beine gestellt, das diesem historischen Ereignis gerecht wird, mit vier Abenden voller Headline-Konzerte, erweitertem Zugang zur Rennstrecke und einem stadtweiten Unterhaltungsprogramm".

Aufgrund der großen Nachfrage wird es bei der Ausgabe 2025 am Donnerstag, dem 4. Dezember, zwei Boxengassenrundgänge geben, bei denen die Fans die Möglichkeit haben, die Teams bei der Vorbereitung ihrer Garagen zu beobachten und manchmal sogar die Fahrer zu sehen. Beide Sitzungen beinhalten einen Rundgang über die Strecke und sind exklusiv für Inhaber von Vier-Tage-Tickets, die in der Reihenfolge der Anmeldungen berücksichtigt werden.

Erstmals werden am Sonntag, dem 7. Dezember, nach der Zielflagge weitere Tribünen geöffnet, um die Fans zum Feiern unter dem Podium einzuladen und die Krönung des Champions von 2025 mitzuerleben.

Inhaber von Mehrtagestickets erhalten kostenlosen Zugang zu den führenden Attraktionen von Abu Dhabi, darunter die Themenparks auf Yas Island, der Louvre Abu Dhabi und Qasr Al Watan, sowie zu neuen Zielen wie teamLab Phenomena, dem Naturhistorischen Museum Abu Dhabi und dem Zayed National Museum, das am 3. Dezember eröffnet wird.

Das erweiterte Fan-Angebot ergänzt das ohnehin schon dicht gedrängte Unterhaltungsprogramm, das an vier Abenden Emirates NBD Yasalam After-Race-Konzerte im Etihad Park mit Benson Boone, Elyanna, Post Malone, Metallica und Katy Perry sowie offizielle After-Partys mit Idris Elba, Keinemusik und Calvin Harris vorsieht.

Die Fans können ihre Reise durch die Rennwoche mit der Abu Dhabi GP-App beginnen, der zentralen Anlaufstelle für Tickets, Buchungen für den Pit Lane Walk, den Programmplan, die digitale Wegbeschreibung und Echtzeit-Warnungen. Die App ist im Apple App Store und im Google Play Store erhältlich.

Nur noch wenige Tickets auf abudhabigp.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2835493/Abu_Dhabi_Grand_Prix.jpg