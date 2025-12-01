ABU DHABI, UAE, 1er décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le championnat du monde des pilotes de Formule 1 2025 se jouera sous les lumières du Yas Marina Circuit, avec une lutte pour le titre à trois qui s'annonce passionnante à Abu Dhabi ce week-end.

La victoire spectaculaire de Max Verstappen au Qatar signifie que le monde du sport aura les yeux rivés sur le Grand Prix de Formule 1® Etihad Airways Abu Dhabi, avec le Néerlandais enfermé dans une lutte tendue pour la gloire avec le duo McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri.

LE TITRE DE CHAMPION DE F1 SE JOUERA AU GRAND PRIX D'ABU DHABI 2025

La victoire du pilote Red Bull l'a propulsé à la deuxième place du classement avec 396 points, à 12 points du leader Norris. Le Polonais Piastri a rétrogradé à la troisième place, mais a réduit son retard sur Norris à 18 points.

Ce week-end marque la quatrième édition de la finale dans la capitale des Émirats arabes unis et la première depuis 2021. C'est également la première fois que trois pilotes arrivent à Abu Dhabi avec une chance de remporter le titre. Verstappen, qui vise une cinquième couronne des pilotes, a remporté quatre des cinq dernières courses sur le circuit de Yas Marina, cette série ayant été interrompue par Norris en 2024.

Alors que l'excitation monte d'un cran et que les fans de 105 pays se préparent à se rendre aux Émirats arabes unis, Ethara, l'organisateur du Grand Prix d'Abu Dhabi, a annoncé de nouveaux ajouts au programme de divertissement, ce qui renforce encore le statut de l'événement en tant que méga-événement de la région.

Saif Al Noaimi, PDG d'Ethara, a déclaré : « Le championnat du monde des pilotes de Formule 1 2025 se jouera à Abu Dhabi dans la première bataille à trois depuis 2010. Nous avons organisé un week-end à la hauteur de cet événement historique, avec quatre nuits de concerts en tête d'affiche, un accès élargi aux pistes et un programme de divertissement à l'échelle de la ville ».

En réponse à une forte demande, l'édition 2025 proposera deux promenades dans la voie des stands le jeudi 4 décembre, ce qui permettra aux fans de voir les équipes préparer leurs garages et parfois même d'apercevoir les pilotes. Les deux sessions comprennent un parcours de piste et sont réservées aux détenteurs de billets pour les quatre jours, selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Autre première, les portes des tribunes s'ouvriront après le drapeau à damier le dimanche 7 décembre, invitant les fans à se joindre aux célébrations sous le podium et à assister au couronnement du champion 2025.

Les détenteurs de billets pour plusieurs jours bénéficient d'un accès gratuit aux principales attractions d'Abu Dhabi, notamment les parcs à thème de Yas Island, le Louvre Abu Dhabi et Qasr Al Watan, ainsi qu'à de nouvelles destinations telles que teamLab Phenomena, le musée d'histoire naturelle d'Abu Dhabi et le musée national Zayed, qui ouvrira ses portes le 3 décembre.

L'offre améliorée pour les fans vient compléter un programme de divertissement déjà bien rempli, comprenant quatre nuits de concerts après la course Emirates NBD Yasalam dans l'Etihad Park avec Benson Boone, Elyanna, Post Malone, Metallica et Katy Perry, ainsi que des soirées officielles après la course avec Idris Elba, Keinemusik et Calvin Harris en tête d'affiche.

Les fans peuvent commencer leur périple de la semaine de course sur l'application du GP d'Abu Dhabi, le centre central pour les billets, les réservations de la Pit Lane Walk, le programme, l'orientation numérique et les alertes en temps réel. L'application est disponible sur l'Apple App Store et le Google Play Store.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2835493/Abu_Dhabi_Grand_Prix.jpg