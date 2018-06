F24 AG est le premier et l'unique fournisseur européen dans le rapport Gartner pour Emergency/Mass Notification Services

Christian Götz, cofondateur de F24 AG, membre de la direction générale et responsable des ventes, du marketing et des ressources humaines : « Sur le marché européen, les conditions et les exigences sont bien différentes des autres marchés. Ainsi, le fait que nous soyons le seul fournisseur européen à être présent dans le dernier rapport Gartner, grâce à notre produit FACT24, parle de lui-même. Avec nos solutions, nous ne répondons pas seulement aux attentes spécifiques en Europe, nous contribuons aussi activement à l'évolution du marché au niveau mondial. »

Depuis 2012, Gartner publie régulièrement son rapport de marché intitulé « Gartner Market Guide for Emergency/Mass Notification Services ». Dans celui-ci, l'institut analyse la situation sur le marché, précise les besoins principaux et présente les fournisseurs les plus importants.

FACT24 : logiciel SaaS (Software as a Service) venu d'Europe

F24 AG, fondée en 2000 à Munich, accompagne, avec ses filiales, des entreprises et des organisations dans plus de 70 pays du monde entier. Plus de 700 organisations de différentes envergures et issues de secteurs variés utilisent la solution « logiciel en tant que service » FACT24 pour l'alerte et la gestion des crises.

« Tous secteurs confondus, l'Europe fait partie des marchés mondiaux les plus importants. Grâce à notre longue expérience et notre position établie de leader sur le marché, nous possédons une excellente connaissance des besoins et des exigences des entreprises dans le domaine des alertes et de la gestion de crise - dans ce cadre, les facteurs culturels jouent également un rôle important. C'est ce qui fait notre force et la base de notre réussite. De plus en plus d'entreprises extra-européennes apprécient les standards européens et font ainsi confiance en nos services », a poursuivi Christian Götz.

