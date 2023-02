F24 udvider sin førende position i Skandinavien ved at opkøbe den førende regionale udbyder af massevarslinger FramWeb AS

TRONDHJEM, Norge, 21. februar 2023 /PRNewswire/ -- Med købet af FramWeb AS, den førende regionale udbyder af massevarsling, udvider F24 Nordics AS sin førende markedsposition i Skandinavien.

Med dette skridt bliver F24 den klare leder inden for nødmelding og krisehåndtering i Norge og udvider sin tilstedeværelse på markedet i Skandinavien betydeligt. FramWebs produkter findes i næsten alle kommuner i Norge og leverer vigtige servicemeddelelser inden for vandforsyning, affaldshåndtering og andre kommunale tjenester. På samme måde advarer energiselskaber om manglende strømforsyning. FramWeb betjener også erhvervs- og statskunder i hele Skandinavien. I de seneste år har virksomheden vokset sig stærk inden for beredskabssektoren med politienheder, brandvæsen og søredningsenheder som førende kunder. Marius Røstad, administrerende direktør og Vice President Engineering hos F24 Nordics AS: "Vi er meget glade for at byde FramWeb velkommen til F24-familien og dermed skabe en endnu stærkere tilstedeværelse i Skandinavien. De produkter, vi tilbyder, er yderst komplementære, og dette er meget gode nyheder for vores fælles kundebase, som helt sikkert kommer til at drage fordel af dette skridt."

F24 etablerer sig som en leverandør af omfattende resiliens

Det eksisterende ledelsesteam i FramWeb AS, herunder CEO Vegard Aune, er forpligtet til at fortsætte i deres stillinger og arbejde inden for F24. "Vi er glade for at slutte os til F24 med deres omfattende globale fodaftryk. At være en del af denne internationale virksomhed giver vores eksisterende kunder store muligheder og gør det muligt for os at give kunderne omfattende støtte. F24 kommer til at styrke vores vækststrategi inden for beredskabssektoren, men kommer også til at hjælpe os med at levere endnu bedre servicebeskedsystemer til eksisterende kunder. Vi ser meget frem til at forme denne fælles fremtid sammen," fastslår Vegard Aune.

Dr. Jörg Rahmer, talsmand for direktionen hos F24-gruppen, udtaler: "Som F24-gruppe fortsætter vi på vores vej til vækst. FramWebs produkter passer perfekt ind i vores tilbud, især i Norden, og understøtter os yderligere i at tilbyde en holistisk business-resiliens-portefølje. Og styrker derfor yderligere vores mål om at etablere F24 som den førende, omfattende udbyder af resiliens."

Om F24

F24 er den førende Software-as-a-Service (SaaS) udbyder til virksomhedsmeddelelser, nødbeskeder samt hændelses- og krisehåndtering i Europa. F24s løsninger understøtter kunder gennem hele værdikæden, fra højvolumenkommunikation i virksomhedsmiljøet, til governance, risk and compliance (GRC), op til notifikation og smart hændelseskommunikation samt omfattende krisehåndtering. Mere end 3.000 kunder verden over bruger F24s løsninger til at styre deres kommunikationsbehov, som en del af deres daglige kommunikation af kritisk eller fortroligt indhold, eller i tilfælde af en krise.

Om FramWeb AS

Den 20 år gamle virksomhed FramWeb har kontorer i Bergen, Oslo og Trondhjem samt salgsagenter i Sverige og Danmark. Dens vision er at sikre virksomheders medarbejdere og værdier og give sikkerhed for hele samfund ved at levere smartere varslingssystemer. FramWeb understøtter flere end 500 kunder med en bred vifte fra kommuner til energiselskaber, statslige organer og beredskabstjenester, sidstnævnte også uden for Norge. I en verden, der er præget af stigende sårbarhed, er sikre alarmbeskeder fra troværdige spillere blevet vigtigere for både indbyggere og professionelle besætninger.

Pressekontakt F24:

Dr. Stefanie Hauer

Senior Vice President Marketing & Communication

[email protected]

+49 89 2323 638 75

SOURCE F24 AG