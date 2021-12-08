法官允許TelexFree龐氏騙局的受害者向大銀行索償

麻省伍斯特2021年12月9日 /美通社/ -- 美國歷史上最大的層壓式推銷計劃的受害者昨天獲得了公義，美國地方法院允許他們對世界上幾家最大的銀行和其他金融服務供應商索償。受害者的首席法律顧問 Robert Bonsignore 表示：「法院允許受害者提出索償的裁決是一場非常漫長且艱苦的勝利。」

Bonsignore 進一步表示：「TelexFree 在短短四年內從超過 100 萬名受害者身上掠走超過 40 億美元的資金。這並非憑空完成。TelexFree 是一個 100% 由金融欺詐推動的犯罪企業，它向其電子銀行系統的贊助商和協助者發出了危險訊號和警報。TelexFree 自己承認，如果沒有電子銀行系統的存取權限，它會在三個月內倒閉並被迫關門大吉。」

Bonsignore 讚揚法院和裁決，稱「法官 Timothy Hillman 需要檢閱大量簡報和證據來剖析這高度複雜的國際金融欺詐行為。法院的意見是有充分理由和事實支持。」 該命令允許針對美國銀行、道明銀行、PNC 銀行、富國銀行、羅兵咸永道和多間支付處理公司的索償。

TelexFree 是一家互聯網電話服務公司。法院認定 TelexFree 是一個價值數十億美元的國際層壓式推銷計劃。位於麻省馬爾堡的層壓式推銷計劃在被巴西當局勒令停止營業前，僅在兩年內就籌集了首筆 20 億美元。TelexFree 隨後將其市場推廣工作重點放在美國的受害者身上，在被 FBI 和國土安全部突襲和關閉之前又賺了 20 億美元。

TelexFree 的創辦人在計劃解散之前過著奢侈的生活方式，他們購買了一支巴西足球隊、豪宅和船隻。TelexFree 的創辦人之一 James Merrill 在承認一項串謀電匯欺詐罪和八項電匯欺詐罪後被判處六年徒刑。TelexFree 的另一位主要負責人 Carlos Wanzeler 帶著數千萬美元逃離了這個國家，留下了他的妻子和孩子。第三位 TelexFree 創辦人 Carlos Costa 下落不明。

受害者此前已與富達銀行達成了約 2,300 萬美元的和解。

聯絡人：Robert Bonsignore | 電話：781-856-7650 或電郵：[email protected]。

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