FAA certifica novo micro transponder modo S da Sagetech Avionics com ADS-B in/out integrada

BINGEN, Washington, 1 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Sagetech Avionics Inc., uma empresa de tecnologia aeroespacial dos EUA que oferece soluções de consciência situacional líderes do setor para sistemas aéreos tripulados e não tripulados, anunciou que, na sexta-feira, 27 de maio de 2022, a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) emitiu o pedido de padrão técnico (TSO) do MXS, o transponder modo S com ADS-B in/out integrada.

O mini transponder MXS de última geração da Sagetech oferece os modos A, C, S e ADS-B in/out de 1.090 MHz e é adequado para ser usado no mundo todo por sistemas tripulados ou não tripulados. Além disso, cada transponder vem com software de comando e controle fácil de usar com um monitor de tráfego integrado para consciência situacional ou pode ser utilizado plug-and-play com PX4 e pilotos automáticos Ardupilot. O MXS é o transponder ideal para melhorar a visibilidade e a segurança das aeronaves, principalmente quando tamanho reduzido e baixo consumo de energia são cruciais.

O MXS é o primeiro transponder pequeno certificado pela FAA a ter receptor ADS-B in integrado e é o primeiro receptor ADS-B pequeno e certificado do mundo.

Principais recursos:

Micro-SWaP (tamanho, peso e consumo de energia) sem precedentes

Diversidade total

ADS-B in/out de 1.090 MHz

Entradas/saídas flexíveis – RS232, RS422, Ethernet

Solução unificada incluindo ADS-B in/out

"O MXS oferece aos OEMs de aeronaves tripuladas e não tripuladas opções interessantes que eles não tinham antes e, como sempre, nossos engenheiros inovaram com esses TSOAs", disse Tom Furey, CEO da Sagetech Avionics. "A certificação significa a segurança e confiança de saber que você detectará de forma confiável todo o tráfego ADS-B de 1.090 MHz."

Como o MXS da Sagetech e o transponder IFF militar MX12B certificado pelo Departamento de Defesa compartilham uma plataforma de hardware comum, a família MX representa a única solução lógica para um OEM que posicione suas aeronaves nos mercados civil e militar. Os provedores de sistemas de aeronaves não tripuladas podem simplesmente instalar o MX12B para seus clientes do setor militar, ou trocá-lo por um MXS para seus clientes civis: sem integração adicional, sem alterações no software, sem alterações na aeronave. "É uma solução realmente elegante", disse Furey.

A Sagetech criou o segmento de micro transponders e continuará a desenvolver os recursos do MX. Aeronaves não tripuladas que necessitem um transponder precisarão de um ADS-B in certificado para se integrar em um sistema de detecção e prevenção (DAA). O MXS é a pedra angular da arquitetura de detecção e prevenção da Sagetech, que dará suporte a operações "além da linha de visada visual" (BVLOS) de seus clientes. Os produtos de DAA da Sagetech acelerarão a próxima geração de serviços baseados em veículos aéreos não tripulados (UAVs) para clientes civis e do setor de defesa. A plataforma de DAA baseada em ACAS do MXS e da Sagetech oferecerá o sistema de DAA mais avançado e certificável para aeronaves tripuladas e não tripuladas com capacidade de prevenção de colisões a bordo, com potência total e baixo SWaP.

Sobre a Sagetech

A Sagetech Avionics é uma empresa de tecnologia aeroespacial que permite voos seguros em aeronaves tripuladas e não tripuladas, com soluções certificáveis de consciência situacional. Atendendo aos setores militar e civil na maioria dos veículos aéreos não tripulados pequenos e médios, as soluções da Sagetech já foram comprovadas em missões e oferecem décadas de experiência em programas e certificações, além de milhões de horas de voo, para oferecer o máximo valor durante a vida útil de uma plataforma não tripulada. Atualmente, a Sagetech está expandindo sua plataforma de tecnologia para criar sistemas abrangentes e certificáveis, como soluções de detecção e prevenção. Todos os dias, a Sagetech trabalha em conjunto com seu amplo ecossistema de clientes OEM, parceiros de tecnologia e revendedores para garantir que os UAVs voem de forma mais segura com a Sagetech a bordo. Saiba mais acessando www.sagetech.com

