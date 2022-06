La FAA certifica el nuevo microtranspondedor Modo S de Sagetech Avionics con ADS-B In y Out integrado

BINGEN, Washington, 1 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Sagetech Avionics Inc., una empresa de tecnología aeroespacial de los Estados Unidos que ofrece soluciones de conciencia situacional líderes en la industria para sistemas aéreos tripulados y no tripulados, anunció que el viernes 27 de mayo de 2022, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) emitió la orden técnica estándar (TSO) del transpondedor Modo S con ADS-B In y Out integrado.

El transpondedor miniatura MXS de última generación de Sagetech ofrece los modos A, C, S y ADS-B In/Out de 1090 MHz, y es adecuado para su uso en todo el mundo por medio de sistemas tripulados o no tripulados. Además, cada transpondedor viene con un software de comando y control fácil de usar con una pantalla de tráfico integrada para la conciencia situacional, o puede usarse como plug and play con los pilotos automáticos basados en PX4 y Ardupilot. El MXS es el transpondedor ideal para mejorar la visibilidad y la seguridad de las aeronaves, especialmente cuando el tamaño pequeño y el bajo consumo de energía son fundamentales.

El MXS es el primer transpondedor pequeño certificado por la FAA en tener un receptor ADS-B In integrado y es el primer receptor ADS-B pequeño certificado en el mundo.

Características principales:

Micro-SWaP sin precedentes

Gran diversidad

ADS-B In/Out de 1090 MHz

Entrada/salida flexible – RS232, RS422, Ethernet

Solución integral que incluye ADS-B In/Out

"El MXS les ofrece a los fabricantes de equipos originales (OEM) de aeronaves no tripuladas y tripuladas excelentes opciones que no tenían antes, y como de costumbre, nuestros ingenieros han abierto nuevos caminos con estas TSOA", afirmó Tom Furey, director ejecutivo de Sagetech Avionics. "La certificación significa seguridad y confianza para saber que detectará de manera confiable todo el tráfico ADS-B de 1090 MHz".

Dado que el MXS de Sagetech y el transpondedor IFF militar MX12B certificado por el Departamento de Defensa comparten una plataforma de hardware común, la familia MX representa la única solución lógica para que un OEM posicione sus aeronaves en los mercados civil y militar. Los proveedores de UAS simplemente pueden instalar el MX12B para sus clientes militares o cambiarlo por un MXS para sus clientes civiles: sin integración adicional, sin cambios de software, sin cambios en las aeronaves."Es una solución verdaderamente elegante", señaló Furey.

Sagetech creó el segmento de microtranspondedores y seguirá aprovechando sus capacidades de MX. Las aeronaves no tripuladas que requieran un transpondedor deberán contar con un ADS-B In certificado para integrarse en un sistema DAA. El MXS es la piedra angular de la arquitectura de Detección y Evitación (DAA) de Sagetech, que apoyará las operaciones más allá de la línea visual del sitio (BVLOS) de sus clientes. Los productos DAA de Sagetech acelerarán la próxima generación de servicios basados en UAV para clientes civiles y del sector de defensa. El MXS y la plataforma DAA basada en ACAS de Sagetech darán lugar al sistema DAA más avanzado y certificable para aeronaves con y sin tripulación, con capacidad para evitar colisiones a bordo, a plena potencia y con bajo SWaP.

Acerca de Sagetech

Sagetech Avionics es una empresa de tecnología aeroespacial que permite vuelos seguros en aeronaves tripuladas y no tripuladas con soluciones certificables de consciencia situacional. Las soluciones Sagetech, en servicio militar y civil en la mayoría de los vehículos aéreos no tripulados pequeños a medianos, han sido probadas en misión y ofrecen décadas de experiencia en programas, certificaciones y millones de horas de vuelo para ofrecer el máximo valor durante la vida útil de una plataforma no tripulada. En la actualidad, Sagetech está ampliando su plataforma tecnológica para crear sistemas integrales y certificables, como soluciones de detección y evitación. Cada día, Sagetech trabaja en conjunto con su extenso ecosistema de clientes de OEM, socios tecnológicos y distribuidores para garantizar que los UAV vuelen más seguros con Sagetech a bordo. Obtenga más información en www.sagetech.com

