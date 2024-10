Fabian Rucker, ancien leader européen de l'hypercroissance chez Google, rejoint le cabinet de conseil en management Blue Ridge Partners

Le cabinet de conseil mondial renforce son équipe de directioneuropéenne dans le cadre d'une stratégie de croissance continue.

FRANCFORT, Allemagne, 29 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Blue Ridge Partners a le plaisir d'annoncer la nomination de Fabian Rucker en tant que directeur général. Fabian rejoint l'équipe de direction du cabinet après un mandat impressionnant de 12 ans chez Google Ads et Google Cloud, où il a occupé les fonctions de COO et CSO pour ses opérations commerciales en Europe du Nord (couvrant DACH, CEE et les pays nordiques). À ce titre, il a joué un rôle déterminant dans la croissance et la réussite opérationnelle de Google, leader sur le marché, dans plusieurs régions.

Ex-Google European Hypergrowth Leader Fabian Rucker joins Blue Ridge Partners Management Consulting Firm as Managing Director of Revenue Growth

Fabian apporte à Blue Ridge Partners plus de 25 ans d'expérience pratique en matière de stratégie et de direction des opérations dans les domaines du conseil, des TMT, de l'automobile et des services financiers. En plus de son travail chez Google, il a occupé des postes de direction commerciale chez Bell Canada et a mené des initiatives de croissance des clients chez McKinsey & Company et Accenture. Basé à Hambourg, Fabian se concentrera sur l'expansion de la présence européenne de Blue Ridge Partners.

« Fabian Rucker possède une combinaison impressionnante de compétences fonctionnelles et sectorielles, associée à une excellente expérience en matière de conseil en gestion et de leadership hiérarchique », a indiqué Jim Corey, président-directeur général de Blue Ridge Partners. « Nous sommes ravis qu'il rejoigne notre société et qu'il apporte son soutien aux efforts de nos clients en Europe et au-delà. »

À propos de Blue Ridge Partners :

Blue Ridge Partners est un cabinet mondial de conseil en gestion qui se consacre exclusivement à aider les sociétés à accélérer la croissance rentable de leurs revenus. Nous avons travaillé avec plus de 1 200 sociétés pour améliorer leur compréhension stratégique des marchés et des clients, approfondir et développer leurs relations avec les clients, et améliorer les performances marketing et commerciales.

Nous comptons parmi nos clients plus de 130 sociétés de capital-investissement et les sociétés de leur portefeuille, que nous accompagnons lors de l'évaluation de l'opération, du contrôle préalable et après l'acquisition. Nous avons la réputation d'aider les sociétés à se développer plus rapidement en retroussant nos manches, en travaillant en collaboration et en produisant un impact mesurable plus rapidement et plus efficacement que les grands cabinets de conseil.

Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à l'adresse [email protected] ou nous rendre visite à l'adresse www.blueridgepartners.com.

