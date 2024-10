Fabian Rucker, Ex-Google European Hypergrowth Leader, schließt sich der Unternehmensberatung Blue Ridge Partners an

Globales Beratungsunternehmen verstärkt sein europäisches Führungsteam im Rahmen seiner kontinuierlichen Wachstumsstrategie

FRANKFURT, Deutschland, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Blue Ridge Partners freut sich, die Ernennung von Fabian Rucker zum Managing Director bekannt zu geben. Fabian tritt dem Führungsteam des Unternehmens nach einer beeindruckenden 12-jährigen Tätigkeit bei Google Ads und Google Cloud bei, wo er als COO und CSO für die kommerziellen Aktivitäten in Nordeuropa (DACH, CEE und die nordischen Länder) verantwortlich war. In dieser Funktion war er maßgeblich an Googles marktführendem Wachstum und operativem Erfolg in mehreren Regionen beteiligt.

Fabian bringt über 25 Jahre praktische Erfahrung in der Strategie- und Betriebsführung in den Bereichen Beratung, TMT, Automobil und Finanzdienstleistungen zu Blue Ridge Partners. Neben seiner Tätigkeit bei Google hatte er leitende Positionen in der Geschäftsführung bei Bell Canada inne und trieb Kundenwachstumsinitiativen bei McKinsey& Company und Accenture voran. Von Hamburg aus wird sich Fabian auf den Ausbau der europäischen Präsenz von Blue Ridge Partners konzentrieren.

„Fabian Rucker verfügt über eine beeindruckende Kombination von Fach- und Branchenkenntnissen, gepaart mit exzellenter Managementberatungs- und Führungserfahrung", sagte Jim Corey, CEO von Blue Ridge Partners. „Wir freuen uns, dass er zu unserem Unternehmen stößt und unsere Kunden in Europa und darüber hinaus unterstützen wird."

Informationen zu Blue Ridge Partners:

Blue Ridge Partners ist ein globales Managementberatungsunternehmen, das sich ausschließlich darauf konzentriert, Unternehmen bei der Beschleunigung eines profitablen Umsatzwachstums zu unterstützen. Gemeinsam mit über 1.200 Unternehmen haben wir daran gearbeitet, ihr strategisches Verständnis von Märkten und Kunden zu verbessern, ihre Kundenbeziehungen zu vertiefen und auszubauen und ihre Marketing- und Vertriebsleistung zu steigern.

Zu unseren Kunden zählen mehr als 130 Private-Equity-Firmen und ihre Portfoliounternehmen, die wir bei der Bewertung von Transaktionen, der Due-Diligence-Prüfung und nach der Akquisition unterstützen. Wir sind dafür bekannt, dass wir Unternehmen helfen, schneller zu wachsen, indem wir die Ärmel hochkrempeln, zusammenarbeiten und schnell und effizienter als große Beratungsunternehmen messbare Ergebnisse erzielen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter [email protected] oder besuchen Sie uns unter www.blueridgepartners.com.

