Fabiana Justus divulga o passo a passo da sua rotina de skincare para pele sensível no inverno

A estação mais fria do ano pede um cuidado redobrado para evitar o ressecamento e o desconforto da pele

SÃO PAULO, 25 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Com a chegada do inverno, a pele necessita de mais cuidados com a limpeza, hidratação e proteção. Isso acontece devido ao clima seco e frio, e aos hábitos que as pessoas costumam ter durante a estação, como os banhos quentes e demorados que acabam removendo a camada de gordura, que nada mais é do que um hidratante natural, produzido pelo próprio corpo, que se deposita sobre a superfície da pele e atua como uma camada protetora1.

"Minha pele é bem sensível e acabo sofrendo mais ainda no inverno, por isso, tomo muito cuidado com os produtos que uso e mantenho minha rotina de skincare diária intensificada com as temperaturas mais baixas. Por exemplo, eu sempre uso um sabonete de limpeza suave, hidratante para pele sensível e protetor solar. Tudo isso com os produtos Cetaphil, que é uma marca especialista no cuidado com a pele sensível", explica Fabiana Justus.

Além disso, durante esta época do ano, o tempo seco prevalece e com essa condição, a pele tende a perder sua hidratação natural, causando ressecamento. Esse fator, associado à aspereza e desconforto são fortes indícios de que a pele está sensível e precisando de hidratação.

É importante ter em mente que hidratação é completamente diferente de oleosidade. Hidratação é a retenção de moléculas de água na pele. Já oleosidade é a produção de sebo. Logo, toda pele merece e precisa ser hidratada, a única exigência é que a escolha do produto seja adequada para cada tipo de pele.

Cetaphil possui ótimas opções de hidratantes para todas as necessidades das peles sensíveis, sejam elas normais, secas ou extras, como os recém-reformulados Creme Hidratante, Loção Hidratante e Loção Hidratante Advanced. Todos contam com novas fórmulas que estão mais adequadas para a pele sensível e livres de parabenos.

Tanto o creme quanto as loções possuem em suas fórmulas niacinamida (vitamina B3) que reduz a sensibilidade da pele² e melhora a barreira cutânea³, pantenol (pró-vitamina B5) que ajuda a acalmar e restaurar a pele ressecada4, melhora a aspereza, descamação e elasticidade epidérmica5, e glicerina, que melhora a hidratação do estrato córneo e as propriedades mecânicas da pele, incluindo a barreira cutânea e a elasticidade6.

Além desses componentes, a Loção Advanced conta com a manteiga de karité em sua fórmula, ingrediente que ajuda na hidratação intensa da pele7. E para garantir que as fórmulas dos best-sellers sejam ainda melhores, foram realizados rigorosos testes clínicos com consumidores, que relataram sentir uma eficácia ainda maior dos produtos.

"Cetaphil é a marca dos meus produtos favoritos porque além dos benefícios, eles possuem embalagens práticas que me permite levá-los para qualquer lugar. Além disso, Cetaphil acaba de reformular os seus principais produtos e deixou a composição ainda mais poderosa para combater os 5 sinais da pele sensível: aspereza, ressecamento, desconforto, repuxamento e barreira cutânea enfraquecida. Perfeitos para deixar a pele sempre saudável!", finaliza a influenciadora.

Antes de começar a usar qualquer produto para hidratação da pele, é importante sempre consultar um(a) dermatologista.

Sobre Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a nossa criação em 1981, temos sido movidos por uma dedicação completa à Dermatologia. Oferecemos um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focados nas necessidades dos consumidores e pacientes, trabalhamos em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: www.galderma.com e www.cetaphil.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1885384/Foto_Fabi_Justus.jpg

FONTE Galderma

