Fábrica GCLSI de células de alta eficiência do tipo N 20 GW inicia produção

O projeto ambicioso representa um passo importante para a criação de uma cadeia industrial fotovoltaica totalmente integrada

WUHU, China, 3 de agosto de 2023 /PRNewswire/-- Em 28 de julho, a GCL System Integration Technology Co., Ltd. ("GCLSI" ou "a Empresa") lançou formalmente a primeira fase (10 GW) de seu projeto de fabricação de células do tipo N 20 GW, com sede no distrito de Wanzhi, Wuhu, China. A nova instalação amplia imensamente a presença da empresa em células tipo N, ao mesmo tempo em que reforça a capacidade de produção de células nas unidades de fabricação de módulos de Hefei e Funing. A capacidade total de produção está a ser alcançada no quarto trimestre deste ano.

Cerimônia de comissionamento da fábrica de células tipo N GCLSI 20 GW (PRNewsfoto/GCLSI)

O acordo para a construção da instalação de 1.12 bilhões de dólares foi assinado em outubro de 2022. A construção começou em fevereiro deste ano, com apenas cinco meses para testemunhar o primeiro lote de células saindo das linhas de produção. Aproveitando a mais recente tecnologia de células de alta eficiência do tipo N e implantando o equipamento de produção de células automatizadas mais avançado do mundo, a GCLSI visa construir uma pesquisa e desenvolvimento (P&D) e base de fabricação de células fotovoltaicas (PV) de alta eficiência, totalmente digital e inteligente em larga escala.

A usina de Wuhu complementa e fortalece imensamente a cadeia de suprimentos existente, adicionando a escalabilidade necessária. A velocidade com que a instalação foi construída - cinco meses - reflete a abordagem da empresa em relação à construção de seu portfólio de manufatura. Com a produção em andamento atualmente, a produção será gradualmente ampliada até que a capacidade total seja alcançada no quarto trimestre. A iniciativa Wuhu atua como uma pedra angular para a GCLSI aumentar sua influência competitiva na cadeia industrial para módulos do tipo N, posicionando-a como uma inovadora pioneira e influente na última geração de tecnologia fotovoltaica.

Após uma reestruturação do portfólio de produção de módulos, a GCLSI agora embarcou em uma fase de expansão de sua capacidade de produção de células e módulos. Após a conclusão da instalação em Wuhu, a célula de alta eficiência do tipo N responderá por 87% de sua capacidade de produção celular, uma proporção impressionante em comparação com seus pares. O projeto também demonstra que a empresa, apoiada por sua controladora GCL Group, evoluiu para uma cadeia industrial fotovoltaica totalmente fechada, abrangendo materiais de silício, wafer e produção de células para fabricação de módulos e integração do sistema de armazenamento de energia, posicionando-a como uma empresa verticalmente coesa na vanguarda da indústria.

A GCLSI também está ativamente envolvida em pesquisa e desenvolvimento de módulos tipo N em larga escala, com seus módulos tipo N ostentando eficiência superior a 22%.

Com foco em soluções inteligentes de armazenamento fotovoltaico solar de baixo carbono, a GCL System Integration aproveita uma vantagem competitiva em células, módulos, armazenamento de energia e integração de sistemas por meio de uma estratégia de ofertas de produtos diversificados e diferenciados. Utilizando o projeto de Wuhu como plataforma de lançamento, a empresa está preparada para acelerar a produção em massa, melhorar as atualizações de produtos, reforçar o controle de qualidade, expandir os canais de distribuição e reforçar o atendimento ao cliente. Todos esses esforços são direcionados para estabelecer uma base substancial, digital, inteligente e ecologicamente correta para pesquisa e desenvolvimento, bem como para a fabricação.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2168863/image.jpg

FONTE GCLSI

SOURCE GCLSI