GCLSI 20 GW N-Typ Hocheffizienz-Zellenfabrik nimmt Produktion auf

Das ehrgeizige Projekt stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Schaffung einer vollständig integrierten Photovoltaik-Industriekette dar

WUHU, China, 3. August 2023 /PRNewswire/ – Am 28. Juli startete GCL System Integration Technology Co., Ltd. („GCLSI" oder „das Unternehmen") offiziell die erste Phase (10 GW) ihres 20 GW-Projekts zur Herstellung hocheffizienter N-Type-Zellen im Wanzhi-Distrikt in Wuhu, China. Die neue Anlage erweitert die Präsenz des Unternehmens im Bereich der N-type-Zellen erheblich und erhöht gleichzeitig die Zellenproduktionskapazität in den Modulfertigungsstätten in Hefei und Funing. Die volle Produktionskapazität wird voraussichtlich im vierten Quartal dieses Jahres erreicht werden.

Die Vereinbarung über den Bau der 1,12 Milliarden Dollar teuren Anlage wurde im Oktober 2022 unterzeichnet. Die Bauarbeiten begannen im Februar dieses Jahres, und es dauerte nur fünf Monate, bis die erste Charge von Zellen die Produktionsbänder verließ. GCLSI nutzt die neueste hocheffiziente N-type-Zelltechnologie und setzt die weltweit fortschrittlichsten automatisierten Zellenproduktionsanlagen ein, um eine groß angelegte, vollständig digitale und intelligente Forschungs- und Entwicklungs- (F&E) und Produktionsbasis für hocheffiziente Photovoltaikzellen (PV) aufzubauen.

Die Anlage in Wuhu ergänzt und stärkt die bestehende Lieferkette enorm und erhöht die erforderliche Skalierbarkeit. Die Geschwindigkeit, mit der die Anlage gebaut wurde – fünf Monate – spiegelt den Ansatz des Unternehmens beim Aufbau seines Produktionsportfolios wider. Die Produktion läuft derzeit an und wird schrittweise hochgefahren, bis im vierten Quartal die volle Kapazität erreicht ist. Die Wuhu-Initiative ist ein Eckpfeiler für GCLSI, um seine Wettbewerbsfähigkeit in der Produktionskette für N-type-Module zu stärken und sich als maßgeblicher Vorreiter und Innovator für die neueste Generation der PV-Technologie zu positionieren.

Nach einer Umstrukturierung des Modulproduktionsportfolios hat GCLSI nun eine Expansionsphase seiner Zellen- und Modulproduktionskapazität eingeleitet. Nach der Fertigstellung der Anlage in Wuhu werden 87 % der Zellenproduktionskapazität auf hocheffiziente N-type-Zellen entfallen – ein beeindruckendes Verhältnis im Vergleich zu anderen Unternehmen. Das Projekt zeigt auch, dass sich das Unternehmen, dass von seiner Muttergesellschaft GCL Group unterstützt wird, zu einer vollständig geschlossenen PV-Industriekette entwickelt hat, die von Siliziummaterialien über die Wafer- und Zellproduktion bis hin zur Modulherstellung und Integration von Energiespeichersystemen reicht, und sich damit als vertikal geschlossenes Unternehmen an der Spitze der Branche positioniert.

GCLSI ist auch aktiv in der Forschung und Entwicklung von großformatigen N-type-Modulen tätig, deren Wirkungsgrad 22 % übersteigt.

GCL System Integration konzentriert sich auf kohlenstoffarme, intelligente Solar-Photovoltaik-Speicherlösungen und nutzt einen Wettbewerbsvorteil bei Zellen, Modulen, Energiespeichern und Systemintegration durch eine Strategie diversifizierter und differenzierter Produkte. Mit dem Projekt in Wuhu als Ausgangsbasis ist das Unternehmen bereit, die Massenproduktion zu beschleunigen, Produktverbesserungen vorzunehmen, die Qualitätskontrolle zu verbessern, die Vertriebskanäle zu erweitern und den Kundenservice zu verbessern. All diese Bemühungen zielen darauf ab, eine solide, digitale, intelligente und umweltfreundliche Basis für Forschung und Entwicklung sowie für die Produktion zu schaffen.

