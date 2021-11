Fabricante de veículos elétricos Next.e.GO Mobile anuncia novo membro de seu conselho administrativo

AACHEN, Alemanha, 30 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Next.e.GO Mobile SE, fabricante alemã independente de veículos urbanos elétricos inovadores e sustentáveis, anunciou hoje que Andrew E. Wolff ingressou em seu conselho administrativo.

Andrew Wolff é um empreendedor e investidor de capital privado de alto nível. Mais recentemente, foi codiretor global da divisão de merchant banking e codiretor global de capital privado da Goldman Sachs. Andrew foi também codiretor de investimentos dos principais fundos de capital privado de merchant banking. Ele atuou nas diretorias de empresas nos Estados Unidos, América Latina, Ásia, Europa e Reino Unido. Andrew se formou na Harvard Law School e tem um MBA da Harvard Business School.

"Estou muito satisfeito por Andrew ter aceito o convite para se unir a nós à medida que nossa empresa acelera a mudança para a mobilidade urbana com emissões zero de comunidades do mundo todo. A força e a diversidade dos membros do conselho e sua riqueza de experiência refletem a amplitude de nossa visão, principalmente agora que a Next.e.GO se prepara para o próximo grande capítulo", disse Ali Vezvaei, presidente do conselho da Next.e.GO Mobile SE.

"É um grande privilégio ingressar no conselho da Next.e.GO nesse momento empolgante. Acredito que a e.Go tem um potencial excepcional e revolucionará materialmente a indústria automotiva. Estou ansioso para ajudar o conselho a revelar todo o potencial da empresa", acrescentou Andrew Wolff.

FONTE Next.e.GO Mobile SE

