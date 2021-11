Le fabricant de véhicules électriques mobiles Next.e.GO annonce un nouveau membre de son conseil d'administration

AACHEN, Allemagne, 30 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Next.e.GO Mobile SE, le fabricant allemand indépendant de véhicules urbains électriques innovants et durables, a annoncé aujourd'hui qu'Andrew E. Wolff a rejoint son conseil d'administration.

M. Wolff est un entrepreneur et un investisseur privé de premier plan. Plus récemment, il était co-responsable mondial de la division Merchant Banking et co-responsable mondial du capital-investissement chez Goldman Sachs. Il était le co-chef des investissements des fonds de capital-investissement phares Merchant Banking. Il a siégé aux conseils d'administration de sociétés aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie, en Europe et au Royaume-Uni. M. Wolff est diplômé de la Harvard Law School et a obtenu un MBA de la Harvard Business School.

« Je suis très heureux qu'Andrew ait accepté notre invitation à nous rejoindre alors que notre entreprise accélère le passage à une mobilité urbaine sans émission pour les communautés du monde entier. La force et la diversité des membres du conseil d'administration, ainsi que leur riche expérience, reflètent la latitude de notre vision, en particulier au moment où Next.e.GO se prépare pour son prochain grand chapitre », a déclaré Ali Vezvaei, président du conseil d'administration de Next.e.GO Mobile SE.

« Rejoindre le conseil d'administration de Next.e.GO en cette période passionnante est un grand privilège. Je pense que l'e.Go a un potentiel exceptionnel et qu'il va bouleverser l'industrie automobile. Je suis impatient d'aider le conseil d'administration à réaliser le plein potentiel de l'entreprise » a ajouté Andrew Wolff.

