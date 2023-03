Faça o lance até 15 de março por 260 acres em Bel Air: o maior e último lote privado e não desenvolvido da Grande Los Angeles, cobrindo 6% do terreno de Bel Air

Os lances começam em $39 milhões para o lote premiado de $125 milhões

LOS ANGELES, 2 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Senderos Canyon, a oportunidade de terra mais significativa em Los Angeles, Califórnia, EUA, composta por aproximadamente 260 acres impecáveis no coração do prestigiada Bel Air, está à venda em leilão até as 16 horas de 15 de março de 2023, em horário do Pacífico. Situado em três lotes contínuos não desenvolvidos, Senderos Canyon representa incríveis seis por cento da área terrestre total de Bel Air, e é conhecido como o último lote de terras desse tamanho disponível na grande área de Los Angeles. O leilão está sendo realizado pela Paramount Realty USA, uma importante empresa nacional de leilões, e os corretores são Melinda e Scott Tamkin, da Compass.

"A terra é rei", disse o agente Scott Tamkin. "Senderos Canyon apresenta uma chance única de possuir talvez a terra mais especial - uma verdadeiro joia da coroa - no cobiçado Bel Air."

"Nós estamos animados por realizar o leilão de uma propriedade dessa magnitude", disse Misha Haghani, proprietário da casa de leilões Paramount Realty USA. "Como a arte, essa propriedade excepcional de 260 acres em Bel Air é realmente insubstituível, e este leilão representa uma oportunidade absolutamente geracional".

Um lote verdadeiramente premiado e versátil a poucos minutos de Beverly Hills, Senderos Canyon oferece um conjunto diversificado de oportunidades de desenvolvimentos residencial e comercial. Seus campos exuberantes oferecem uma tela em branco para um território residencial de luxo ou outros conceitos como campo de golfe, centro equestre, centro de bem-estar, campus/instalações esportivas e muito mais.

Para enviar um lance, programar uma visita ou para mais informações, entre em contato com a Paramount Realty USA pelo telefone 212-867-3333 ou pelo e-mail [email protected].

Sobre o Tamkin Group at Compass

O Tamkin Group at Compass é especializado em serviços imobiliários atuando em nome de clientes na compra e venda de residências e propriedades de renda na grande área de Los Angeles, DRE #01336758/01336759.

Sobre a Paramount Realty USA

A Paramount Realty USA é uma importante empresa nacional de leilões imobiliários. A equipe já comercializou, vendeu ou assessorou mais de $2 bilhões de interesses imobiliários e mezaninos em toda a América do Norte por leilão. A empresa já leiloou imóveis de luxo, residenciais e comerciais para indivíduos de elevado patrimônio líquido, empresas de capital privado, desenvolvedores, escritórios familiares, credores, agências governamentais e outros proprietários de imóveis. Acesse www.prusa.com para mais informações.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1987690/Paramount_Realty_USA_Logo.jpg

FONTE PARAMOUNT REALTY USA

SOURCE PARAMOUNT REALTY USA