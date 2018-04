Facilitation des services de véhicules connectés pour les FEO automobiles grâce au lancement du kit de développement logiciel de LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis Risk Solutions, unité de RELX Group, est un leader mondial dans le domaine des technologies et analyses de données avancées, et compte des clients dans plus de 100 pays à travers le monde.

L'avantage clé du KDL consiste à permettre aux FEO de se connecter facilement à la plateforme télématique globale LexisNexis®, qui offre des niveaux élevés de sécurité des données, des analyses avancées pour les mégadonnées, ainsi qu'un canal direct de données vers les infrastructures logicielles des marchés de l'assurance. Dans la mesure où le KDL utilise les mêmes infrastructures de données que les solutions embarquées de véhiculés connectés de LexisNexis, le KDL permet également aux FEO d'étendre certains avantages des véhicules connectés pour les propriétaires d'anciens véhicules non connectés de la flotte actuelle.

Le KDL permet aux FEO automobiles de concevoir des applications clients innovantes dans différentes régions et langues, le tout sur une même plateforme, ou d'améliorer les applications existantes et complètes en contact direct avec les clients, sans impacter l'expérience. L'accès des FEO à la plateforme télématique globale permettra également aux clients de bénéficier de l'utilisation de leurs données de conduite pour obtenir des produits d'assurance.

« Qu'il s'agisse de l'évaluation de voyages ou de récits et de visualisation d'aventures, notre plateforme globale hautement sécurisée peut ingérer les données de conduite des FEO quelle que soit la localisation de leur véhicule à travers le monde - en filtrant, normalisant et contextualisant les données pour fournir la base de nouveaux produits et services destinés à soutenir l'expérience de marque des FEO », a déclaré Rutger Van der Wall, vice-président des produits mondiaux d'assurance chez LexisNexis Risk Solutions.

« Le KDL élimine la complexité et les coûts auxquels seraient autrement confrontés les FEO en développant les infrastructures techniques nécessaires pour aider le secteur à se connecter aux produits d'assurance relatifs au type de services clients que leurs clients attendent, en fonction de leurs données de conduite. Il permet aux FEO de se concentrer sur la conception et la livraison, sur l'innovation des produits et l'engagement des clients en recourant à l'évaluation de la conduite, ainsi que sur les informations relatives au voyage et à la route.

« L'assurance représente le deuxième coût le plus élevé dans le coût total de possession d'un client. Si les FEO peuvent contribuer à réduire le coût de possession d'un véhicule via une assurance basée sur l'usage, leur proposition de vente se trouvera considérablement renforcée. Dans le même temps, en utilisant les données en temps réel du véhicule, la capacité analytique des FEO sera améliorée, créant de bien meilleures opportunités d'entrer en contact avec les clients et de bâtir la confiance et la fidélité à l'heure où évoluent les besoins des clients en termes de mobilité. »

En utilisant le kit de développement logiciel de LexisNexis Risk Solutions, les FEO automobiles peuvent :

développer les caractéristiques des véhicules connectés pour les propriétaires de véhicules non connectés, via la même plateforme télématique globale.

s'appuyer sur la capacité technique de la plateforme télématique globale pour réduire la complexité et les coûts nécessaires pour bâtir une normalisation des données de niveau clients, un filtrage, ainsi qu'une infrastructure d'évaluation télématique

tirer parti d'une vitesse de commercialisation supérieure grâce à des cadres documentés et soutenus, à des API, et aux bonnes pratiques

lancer des applications sans avoir à supporter le coût lié à la duplication des infrastructures, en favorisant les connaissances en matière d'évaluation de conduite à l'échelle internationale, ainsi qu'en ouvrant plus rapidement de nouveaux marchés

s'intégrer de manière fluide aux applications existantes, afin de permettre aux FEO de maintenir une expérience clients cohérente, tout en se connectant à LexisNexis Risk Solutions et aux assureurs

Pour en savoir plus sur le kit de développement logiciel (KDL) de LexisNexis Risk Solutions, et la plateforme télématique globale LexisNexis, veuillez nous contacter à l'adresse telematics.group@lexisnexisrisk.com

À propos de LexisNexis Risk Solutions

Chez LexisNexis Risk Solutions, nous croyons au pouvoir des données et des analyses avancées, pour une meilleure gestion du risque. Grâce à plus de 40 années d'expertise, nous sommes le fournisseur d'analyses de données auquel font confiance les organisations qui recherchent des renseignements exploitables afin de gérer les risques et d'améliorer les résultats, tout en respectant des normes élevées en matière de sécurité et de confidentialité. Basée dans la région métropolitaine d'Atlanta, aux États-Unis, LexisNexis Risk Solutions dessert des clients dans plus de 100 pays, et fait partie de RELX Group, fournisseur mondial d'informations et d'analyses pour des clients professionnels et commerciaux de plusieurs secteurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur risk.lexisnexis.com .

