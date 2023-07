Fair Play Menarini International Awards, l'édition 2023 commence par le talk-show « Les Champions racontent leur histoire » sur la Piazza della Signoria, à Florence

FLORENCE, Italie, 3 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Le compte à rebours a commencé pour la XXVIIe édition des Fair Play Menarini International Awards. Demain, lundi 3 juillet, l'édition 2023 de l'événement, dédiée aux valeurs sportives de l'éthique, du fair-play et du respect, débutera officiellement dans la ville de Florence, avec le talk-show très attendu « Les Champions racontent leur histoire ». Le spectacle, qui est ouvert au public, sera animé par le journaliste Ivan Zazzaroni pour la deuxième année consécutive, et débutera à 21 heures sur la Piazza della Signoria, sur la zone surélevée appelée « Arengario » devant le Palazzo Vecchio. Une soirée consacrée à la vie extraordinaire des icônes du sport à travers des anecdotes, des faits amusants et des histoires inédites sur les coulisses. Parmi les invités figureront un certain nombre d'ambassadeurs du Fair Play Menarini renommés qui ont écrit l'histoire du sport international. De grands noms du football italien tels que Giancarlo Antognoni et Arrigo Sacchi monteront sur scène, aux côtés de deux athlètes olympiques légendaires : Edwin Moses, multiple recordman du monde du 400 mètres haies, et Tommie Smith, le sprinteur qui est devenu un symbole de la lutte contre la discrimination raciale.

« Je suis extrêmement fier que la Piazza della Signoria, au cœur de la ville de Florence et de son passé, accueille cette année l'édition des Fair Play Menarini International Awards », a déclaré Dario Nardella, maire de Florence. « Les grands noms et les ambassadeurs de tous les temps, représentant le monde du sport à divers titres, seront appelés sur l'Arengario, devant le Palazzo Vecchio, en tant que modèles de respect et défenseurs de valeurs qui sont tout aussi valables dans la vie que sur le terrain de sport. Au nom de la ville de Florence, je tiens à remercier Menarini de continuer à soutenir cette importante mission. »

Cette année encore, le talk-show sera diffusé en direct sur la chaîne RTV38, ce qui permettra ainsi aux téléspectateurs d'assister à l'un des événements les plus populaires du Fair Play Menarini. Et d'autres émotions fortes sont à prévoir. Le mardi 4 juillet, les lauréats seront accueillis dans le cadre splendide de la Piazzale Michelangelo pour un dîner de gala. Le mercredi 5 juillet, le Théâtre Romain de Fiesole accueillera pour la première fois la cérémonie de remise des prix, en présence du ministre des Sports et de la Jeunesse, Andrea Abodi, ambassadeur du Fair Play Menarini depuis 2016. Avec les prestations musicales de Neri per Caso et du groupe de swing Papillon, l'événement verra le retour sur scène de Federica Pellegrini, la « Divina » et star de tous les temps de la natation italienne, qui est entrée dans le Hall of Fame des Awards l'année dernière. La cérémonie sera retransmise le lendemain soir sur la chaîne Sportitalia.

« La XXVIIe édition des Fair Play Menarini Awards est sur le point de commencer », ont annoncé Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi et Ennio Troiano, membres du conseil d'administration de la Fair Play Menarini Foundation. « En commençant par le talk-show « Les Champions racontent leur histoire », nous attendons avec impatience une édition mettant en vedette une liste de stars qui ont embrassé les objectifs d'un prix qui va au-delà de l'accomplissement sportif. Les invités vedettes de cette année seront rejoints par un certain nombre d'ambassadeurs du Fair Play Menarini qui soutiennent nos efforts pour diffuser les valeurs fondamentales de ce prix. »

Voici les lauréats et les catégories des XXVII Fair Play Menarini International Awards :

- JAVIER ZANETTI, catégorie « Personaggio mito » (Figure légendaire)

- DEBORAH COMPAGNONI, catégorie « Carriera Fair Play » (Carrière dans le Fair Play)

- ALESSANDRA CAMPEDELLI, catégorie « I valori sociali dello sport » (Les valeurs sociales du sport)

- ANTONIO CABRINI, catégorie « Modèle pour la jeunesse » Prix spécial Paolo Rossi

- ELISA DI FRANCISCA, catégorie « Sport e coraggio » (Sport et courage)

- GIULIA GHIRETTI, catégorie « SUSTENIUM Energia e Cuore - Lo sport oltre lo sport » (SUSTENIUM Énergie et cœur - Le sport au-delà du sport)

- LARISSA IAPICHINO, catégorie « Un sorriso per la vita » (Un sourire pour la vie)

- MASSIMILIANO ROSOLINO, catégorie « Promozione dello sport » (Promotion du sport)

- LUIS ALBERTO SCOLA BALVOA, catégorie « Fair Play »

- LISA VITTOZZI, catégorie « Fair Play e Ambiente » (Fair-play et environnement)

- JACOPO VOLPI, « Narration des émotions » Prix spécial Franco Lauro

- MARCELO BIELSA, catégorie « Le geste »

- MARIACLOTILDE ADOSINI, catégorie « Jeunes athlètes »

- EMILIA ROSSATTI, catégorie « Jeunes athlètes »

- GIORGIO PIETRO TORRISI, catégorie « Jeunes athlètes »

- GIANLUCA GENSINI, « Studio et Sport » Prix spécial Fiamme Gialle

Les ambassadeurs suivants du Fair Play Menarini seront également présents :

GIANCARLO ANTOGNONI

EDWIN MOSES

FEDERICA PELLEGRINI

ARRIGO SACCHI

TOMMIE SMITH

