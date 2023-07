Fair Play Menarini International Awards, a edição de 2023 começa com o talk show "The Champions tell their Stories" na Piazza della Signoria, em Florença

FLORENÇA, Itália, 2 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A contagem regressiva começou para a edição XXVII do Fair Play Menarini International Awards. Amanhã, segunda-feira, dia 3 de julho, a edição 2023 do evento, dedicada aos valores esportivos de ética, fair play e respeito, começará oficialmente na cidade de Florença, com o aguardado talk show "The Champions tell their Stories". O show, que está aberto ao público, será organizado pelo jornalista Ivan Zazzaroni pelo segundo ano consecutivo, e terá início às 21h00 em Piazza della Signoria, na área elevada conhecida como "Arengario" em frente a Palazzo Vecchio. Uma noite dedicada a relembrar as vidas extraordinárias dos ícones do esporte por meio de anedotas, curiosidades divertidas e histórias inéditas dos bastidores. Os convidados incluirão vários embaixadores renomados do Fair Play Menarini que escreveram a história do esporte internacional. Grandes nomes do futebol italiano, como Giancarlo Antognoni e Arrigo Sacchi, estarão no palco, juntamente com dois lendários atletas olímpicos: o detentor de múltiplos recordes mundiais dos 400 metros com barreiras, Edwin Moses e Tommie Smith, o velocista que se tornou um símbolo da luta contra a discriminação racial.

"Estou extremamente orgulhoso de que a Piazza della Signoria, no coração da cidade de Florença e sua história, esteja sediando a edição deste ano do Fair Play Menarini International Awards", diz Dario Nardella, Prefeito de Florença. "Os maiores de todos os tempos e embaixadores, representando o mundo dos esportes em várias capacidades, serão convocados para o "Arengario", em frente ao Palazzo Vecchio, como modelos reais de respeito e defensores de valores que são igualmente válidos na vida como no campo esportivo. Em nome da cidade de Florença, gostaria de agradecer à Menarini por continuar a defender esta importante missão".

O talk show será, mais uma vez este ano, transmitido ao vivo no canal RTV38, permitindo assim que os espectadores em casa desfrutem de um dos eventos mais populares do Fair Play Menarini. E há mais emoções na loja. Na terça-feira, dia 4 de julho, os premiados serão recebidos na esplêndida localização do Piazzale Michelangelo para um jantar de gala. Na quarta-feira, dia 5 de julho, o Teatro Romano de Fiesole sediará a cerimônia de premiação pela primeira vez, na presença do Ministro do Esporte e da Juventude, Andrea Abodi, Embaixador do Fair Play Menarini desde 2016. Com apresentações musicais de Neri per Caso e da banda de swing Papillon, o evento contará com o retorno ao palco de Federica Pellegrini, a "Divina" e estrela eterna da natação italiana, que entrou para o Awards' Hall of Fame no ano passado. A cerimônia será transmitida na noite seguinte pelo canal Sportitalia.

"A edição XXVII do Prêmio Fair Play Menarini está prestes a começar", anunciaram Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi e Ennio Troiano, membros do Conselho da Fundação Fair Play Menarini. "Começando com o talk show 'The Champions tell their Stories', esperamos uma edição com uma seleção de convidados repleta de estrelas que abraçaram os objetivos de um prêmio que vai além do mero sucesso esportivo. Os principais convidados deste ano serão acompanhados por vários Embaixadores do Fair Play Menarini que apoiam nosso esforço para divulgar os valores fundamentais deste prêmio".

Confira abaixo os premiados e as categorias do XXVII Fair Play Menarini International Awards:



— JAVIER ZANETTI, Categoria "Figura Lendária"

— DEBORAH COMPAGNONI, Categoria "Carreira Fair Play"

— ALESSANDRA CAMPEDELLI, Categoria "Valores Sociais do Esporte"

— ANTONIO CABRINI, Categoria "Modelo para a Juventude", Prêmio Especial Paolo Rossi

— ELISA DI FRANCISCA, Categoria "Esporte e Coragem"

— GIULIA GHIRETTI, Categoria "Esporte Além do Esporte" SUSTENIUM Energia e Coração

— LARISSA IAPICHINO, Categoria "Um Sorriso para a Vida"

— MASSIMILIANO ROSOLINO, Categoria "Promoção Esportiva"

— LUIS ALBERTO SCOLA BALVOA, Categoria "Fair Play"

— LISA VITTOZZI, Categoria "Fair Play e Meio Ambiente

— JACOPO VOLPI, Categoria "Narrando Emoções", Prêmio Especial Franco Lauro

— MARCELO BIELSA, Categoria "O Gesto"

— MARIACLOTILDE ADOSINI, Categoria "Jovens Atletas"

— EMILIA ROSSATTI, Categoria "Jovens Atletas"

— GIORGIO PIETRO TORRISI, Categoria "Jovens Atletas"

— GIANLUCA GENSINI, Categoria "Estudo e Esporte", Prêmio Especial Fiamme Gialle

Os seguintes embaixadores do Fair Play Menarini também estarão presentes:

GIANCARLO ANTOGNONI

EDWIN MOSES

FEDERICA PELLEGRINI

ARRIGO SACCHI

TOMMIE SMITH

FONTE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

