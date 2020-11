FairCom dá início a uma nova era de tecnologia de banco de dados

FairCom DB V12 (evolução do c-treeACE) - V12 representa um banco de dados multimodelo unificado. Suas novas características aumentam a disponibilidade, escalabilidade, performance e produtividade. Sendo o banco de dados mais personalizável, ele fornece aos desenvolvedores um nível de controle sem precedentes para atender suas necessidades específicas, tais como a inserção de milhões de registros por segundo e a implementação de algoritmos de processamento de última geração.

FairCom EDGE IIoT Hub - Permite que integradores e engenheiros Operacionais (OT) integrem facilmente sistemas em ambientes de automação IIoT com pouco ou nenhum código.

"O FairCom DB oferece aos desenvolvedores um nível de controle sem precedentes para garantir o banco de dados mais rápido e com a maior capacidade possível", disse o arquiteto-chefe da FairCom, Mike Bowers. "O banco de dados FairCom EDGE IoT é otimizado para que os desenvolvedores criem soluções para a borda em menos tempo com seu banco de dados integrado, serviço de replicação de dados, serviço de dados REST e por meio de seu Broker MQTT. O FairCom EDGE IIoT Hub é construído especificamente para configurações da Indústria 4.0, fornecendo integração de baixo código, do tipo "aponte e clique", tanto no chão de fábrica quanto entre fábricas, nuvens e data centers de TI. O c-treeRTG estende indefinidamente a vida dos sistemas legados sem necessidade de reescrever o código existente, permitindo simultaneamente que todas as ferramentas analíticas modernas, aprendizado de máquina e linguagens de programação, forneçam soluções paralelas sobre os mesmos dados legados."

Apesar de desenvolver uma sólida base de clientes e acumular um histórico comprovado de fornecimento de tecnologia de banco de dados rápido e confiável, a FairCom vai seguir se reinventando e inovando para continuar sendo referência neste setor, disse Alysha Brown, diretora de Operações da FairCom Corporation.

"A FairCom constrói sua tecnologia com os desenvolvedores em mente, enquanto sempre se esforça para se manter à frente da curva de tecnologia de banco de dados", disse Brown. "Ao entrarmos em nossa quinta década, continuamos a colocar as necessidades de tecnologia de nossos clientes em primeiro lugar e a trabalhar com eles para garantir que tenham as soluções mais fáceis, rápidas e eficientes possíveis. Por isso, ao invés de celebrar os produtos líderes da indústria de hoje, já estamos preparando a próxima geração de soluções FairCom para distribuição."

A FairCom iniciou seu 41º ano de operação na última sexta-feira, 6 de novembro.

Visão geral do produto

FairCom DB V12 é um banco de dados multimodelo unificado com o mecanismo de banco de dados mais personalizável e configurável. Ele fornece NoSQL de alto desempenho e SQL padrão no mesmo aplicativo, sobre os mesmos dados. Opera em mais de 20 plataformas e fornece APIs NoSQL e SQL para todas as principais linguagens de programação, incluindo uma nova API NoSQL para Python. Ele pode ser integrado em um aplicativo, executado como um servidor de banco de dados central ou implementado como ambos simultaneamente.

Alguns dos novos recursos da V12 incluem desempenho até 3x mais rápido, operações em lote que fornecem até milhões de inserções por segundo em um único servidor, Gerenciador de Replicação para configuração visual da replicação de dados, suporte a replicação paralela de alta velocidade, novo tipo de dados JSON com indexação de qualquer propriedade JSON, gerenciamento automático de segurança, ajuste automático de banco de dados, amplo diagnóstico do sistema, mais de 100 novas funções em suas APIs, capacidade expandida para 128 TB de espaço de swap, 4 TB de memória de ordenação, 1 milhão ou mais de tabelas / arquivos abertos, índices ilimitados por tabela, 64.000 bytes por coluna de short string, 2 GB para coluna long string e 2.500 colunas por tabela.

FairCom EDGE V3 é construído especificamente para ambientes de computação de borda em projetos de IoT. A partir desta versão, FairCom EDGE está disponível em duas ofertas:

FairCom EDGE IoT Database é um banco de dados rápido e transacionado, projetado especificamente para aplicativos IoT executados no ponto de coleta de dados ou próximo a ele. Ele pode ser facilmente incorporado ou integrado a um aplicativo IoT ou IIoT. Mesmo com código compacto, é poderoso o suficiente para hospedar e replicar dados de milhares de sensores. Seu banco de dados é totalmente integrado com um serviço de replicação de dados, serviço de dados REST e MQTT Broker de armazenamento e encaminhamento. Isso acelera muito o desenvolvimento, agrega valor instantaneamente e reduz o custo de construção de aplicativos de borda.



c-treeRTG V3 é a mais recente adição à solução "Ready-To-Go" da FairCom dedicada à modernização dos principais aplicativos de negócios legados. Com sua abordagem centrada em dados, o c-treeRTG moderniza o mecanismo de gerenciamento de dados de forma transparente, sem tocar no código COBOL. O c-treeRTG é alimentado pela mesma tecnologia que é a espinha dorsal do FairCom DB, fornecendo APIs SQL e NoSQL, que permitem aos desenvolvedores o uso de linguagens de programação modernas para processar os mesmos dados e de forma simultânea aos aplicativos COBOL e Btrieve. Os novos recursos do c-treeRTG V3 incluem alta disponibilidade, desempenho aprimorado, pesquisa de texto completo e otimização automática de transações.

Informações detalhadas sobre FairCom DB, FairCom EDGE e c-treeRTG estão disponíveis em FairCom.com.

O que outras pessoas estão dizendo sobre a tecnologia FairCom

Claudio Hintermann. CEO na Abacus Research (a respeito de novos recursos FairCom DB)

"O FairCom DB V12 é melhor do que o anunciado. Este banco de dados aumenta o desempenho, reduz o custo total de propriedade e fornece confiabilidade incomparável. Para a Abacus Research, o que mais apreciamos no FairCom DB é que ele funciona sem a necessidade de um administrador de banco de dados (DBA), independente do sistema operacional: Windows, Linux ou MacOS. Além disso, o suporte FairCom é excelente. O novo lançamento V12 é muito rápido e estável. Usamos novos recursos do V12 para atingir nossos objetivos de melhorar o desempenho e a escalabilidade em nosso produto Abacus G4. Para qualquer pessoa com as mesmas necessidades, eu recomendo fortemente a V12: compactação de índice, suporte a mais de 32K identificadores de arquivo, callbacks de atualização de registro, indexação adiada e pesquisa de texto completo. Além disso, a atualização para FairCom DB V12 foi simples, e nossa equipe de engenharia está sempre animada para incorporar as tecnologias FairCom mais recentes."

William Shipley, Presidente da Schuyler House (sobre o uso da tecnologia FairCom em sua empresa)

"A tecnologia de banco de dados FairCom está definitivamente ajudando na luta contra o Covid-19. O produto SchuyLab usa Faircom DB como seu banco de dados embarcado, e está sendo usado em laboratórios em todo o mundo para gerenciar os testes de Covid-19. Vimos muitos de nossos laboratórios expandindo suas capacidades para lidar com o Covid, bem como ajudando novos laboratórios a iniciarem os testes. Estamos em processo de instalação de um sistema no laboratório nacional de testes em Gana para ajudá-los a processar os testes, bem como um sistema no laboratório de saúde pública de Timor-Leste."

Sobre a FairCom

A tecnologia de banco de dados da FairCom Corporation está entre as mais rápidas e confiáveis do mercado atualmente. Desde a fundação da empresa em 1979, os produtos FairCom têm alimentado sistemas de missão crítica para entidades globais em um amplo espectro de indústrias, que vão desde pequenas e médias empresas a grandes corporações empresariais e agências governamentais. Atualmente, mais de 40 empresas lista Fortune 100 utilizam FairCom para suas necessidades de banco de dados. A linha de produtos da FairCom é composta por soluções para transações de alta velocidade, ambientes IIoT e modernização e migração de sistemas legados. A linha de produtos inclui FairCom DB, FairCom EDGE para a Indústria 4.0 e solução de gerenciamento de dados c-treeRTG para COBOL. Informações sobre a FairCom encontram-se disponíveis em FairCom.com.

Contato

Almir Fernandes

FairCom do Brasil

55-11-3872-9802

[email protected]

