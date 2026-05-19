Faire confiance à son parcours : HIKMICRO dévoile son nouveau positionnement de marque

HANGZHOU, Chine, 19 mai 2026 /PRNewswire/ -- HIKMICRO a dévoilé sa nouvelle philosophie de marque : « Faire confiance à son parcours ». Cette nouvelle assurance ne concerne pas un seul produit, mais englobe toute l'évolution de la marque, passée du statut de leader du marché de l'imagerie thermique à celui de partenaire de confiance, sur lequel les chasseurs du monde entier savent qu'ils peuvent compter du début à la fin de leurs activités de plein air.

Speed Speed HIKMICRO - Turst Your Journey

Aujourd'hui, HIKMICRO ne se contente pas de fournir des produits d'imagerie thermique et numérique exceptionnels, mais est devenu l'allié le plus fiable de tous les loisirs extérieurs de ses utilisateurs. Nous intégrons avec fluidité la technologie dans leur expérience de la vie sauvage, en créant des solutions qui fonctionnent en harmonie avec l'instinct naturel des chasseurs pour inspirer la confiance, le respect et une connexion plus profonde avec la nature. Notre mission est d'être le compagnon le plus fiable, qui donne aux chasseurs confiance en eux à chaque étape de leur parcours.

La philosophie « Faire confiance à son parcours » repose sur une vérité simple que nous avons apprise de nos amis chasseurs : la partie la plus difficile de la chasse n'est pas l'obscurité, le brouillard, le froid, le terrain ou la distance. C'est le fait de pas de savoir. Ne pas savoir ce qui nous attend. Ne pas savoir s'il faut agir ou attendre. Ne pas savoir si l'on peut faire confiance à son propre jugement. Ne pas savoir quel sera le résultat.

« Faire confiance à son parcours » résume notre engagement : éliminer l'incertitude. Nous transformons le sentiment qu'une chasse pourrait bien se dérouler en la certitude qu'elle se terminera par un succès. Cette confiance est accrue chez les chasseurs qui choisissent HIKMICRO. Ces chasseurs savent qu'ils peuvent compter sur nous et qu'ils peuvent se faire confiance tout au long de leur parcours en plein air.

Film de marque – Scénario de « Faire confiance à son parcours »

En même temps que l'annonce de son positionnement de marque, HIKMICRO a publié un court métrage intitulé « Faire confiance à son parcours ». Le film transmet visuellement l'arc émotionnel qui définit le nouveau récit de marque, de l'incertitude et du doute à la clarté et à la confiance.

Le film suit un chasseur dans une forêt brumeuse et sombre qui le voit hésiter et s'agiter, car il est contrarié de ne pas voir et de ne pas savoir. Il porte alors avec assurance à son œil un appareil HIKMICRO et voit enfin clair. Le film s'achève sur une scène paisible à l'aube, où le chasseur tire enfin, plein de confiance et de sérénité.

De l'écran au terrain : genèse de la philosophie « Faire confiance à son parcours »

Le film « Faire confiance à son parcours » de la marque HIKMICRO a lancé une conversation, mais la véritable preuve de sa résonance est arrivée lorsque les chasseurs ont porté cette conversation en dehors de l'écran pour la faire entrer dans leur propre vie, hors ligne et en ligne, à l'occasion de petits rassemblements propices à des milliers d'histoires partagées. Ces chasseurs ont fait de ce slogan un mouvement.

Hors ligne : HIKHunter Connect

Le parcours hors ligne a commencé par une réunion des membres de la famille HIKHunter, visant à examiner comment un partenariat significatif pourrait se présenter du point de vue des chasseurs. L'événement n'était pas axé sur les produits. Il s'articulait autour du parcours personnel des chasseurs : leurs premières chasses, les moments décisifs, les personnes et les lieux qui ont construit leur expérience. En centrant l'événement sur des histoires vraies plutôt que sur du matériel, le rassemblement a créé un espace de confiance, d'appartenance et d'expérience partagée. Cette atmosphère de confiance et de camaraderie a naturellement favorisé l'émergence d'attentes à long terme.

En ligne : partage de témoignages #TrustYourJourney (Faire confiance à son parcours)

À la suite de cette réunion, HIKMICRO a invité les chasseurs à partager les propres moments de leur parcours où ils sont passés d'un « sentiment instinctif » à un « savoir certain ». Leurs souvenirs de terrain ont été réveillés par un moment où la clarté est apparue et où le doute s'est dissipé pour leur permettre de prendre une décision claire et confiante, alors même que la nature sauvage les défiait. Des centaines d'histoires ont été partagées, chacune provenant d'un cadre différent, mais toutes dues à un écho émotionnel unique.

Ces voix n'ont pas simplement soutenu la campagne, elles sont devenues la campagne. Les récits des chasseurs ont confirmé que « Faire confiance à son parcours » n'était pas un slogan imaginé dans une salle de conférence, mais un sentiment déjà bien vivant sur le terrain. C'est le soulagement tranquille d'un chasseur qui sait enfin ce qui l'attend, la confiance tranquille d'un chasseur qui se connaît enfin lui-même et sait ce qu'il peut accomplir avec HIKMICRO à ses côtés.

Une vision pour la suite du parcours

En accompagnant la communauté mondiale des chasseurs dans ces valeurs, HIKMICRO ne maintient pas seulement sa position établie de leader du marché, mais redéfinit également l'image même de la marque de confiance dans le domaine des activités de plein air. Loin de se limiter à un engagement de campagne ponctuel, c'est l'orientation qui guide l'entreprise vers son avenir.

À l'avant-garde de la technologie et des caractéristiques de produit, HIKMICRO est aussi le compagnon le plus fiable des chasseurs. L'optimisation des performances de fonctions telles que la définition d'image, le niveau d'agrandissement ou l'autonomie de la batterie est essentielle, mais nous allons encore plus loin en faisant véritablement de HIKMICRO le partenaire de confiance des chasseurs.

Avec HIKMICRO à leurs côtés, les chasseurs savent qu'ils ont les moyens de leur ambition. Il ne s'agit pas de remplacer la tradition par une nouvelle technologie, mais d'honorer le passé et de perpétuer les vraies valeurs de la chasse pour l'avenir.

Les nouveaux outils peuvent soulever des questions d'éthique et d'authenticité. HIKMICRO y répond en proposant une technologie qui ne dévalorise pas le véritable chasseur, mais le rend plus responsable, plus confiant, plus sûr de lui et plus compétent.

La vraie valeur de la confiance et de la fiabilité

Le but ultime du chasseur n'est pas de réussir son tir, mais d'être capable de se faire confiance pour prendre la bonne décision et obtenir le bon résultat. Un chasseur qui se fie à son propre jugement est un chasseur plus prudent, plus éthique et, en fin de compte, plus épanoui.

La philosophie « Faire confiance à son parcours » s'applique à tous les chasseurs, du débutant qui fait ses premiers pas au vétéran qui a acquis des dizaines d'années d'expérience au fil du chemin. Tout le monde a été confronté à des moments d'incertitude. Chacun mérite un partenaire qui lui montre le chemin, l'aide à voir clair, l'encourage à grandir et à prendre confiance en lui tout au long de son parcours en pleine nature.

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Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2976633/16_9_for_PR__1.jpg