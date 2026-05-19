Trust Your Journey: HIKMICRO stellt neue Markenpositionierung vor

HANGZHOU, China, 19. Mai 2026 /PRNewswire/ -- HIKMICRO hat sein neues Markenversprechen „Trust Your Journey" vorgestellt. Im Mittelpunkt steht dabei nicht ein einzelnes Produkt, sondern die Weiterentwicklung der Marke: vom führenden Anbieter im Bereich Wärmebildtechnik hin zu einem verlässlichen Partner, auf den sich Jägerinnen und Jäger weltweit bei Pirsch und Ansitz verlassen können – vom ersten Schritt bis zur letzten Entscheidung.

Speed Speed HIKMICRO - Turst Your Journey

Heute steht HIKMICRO für weit mehr als leistungsstarke Wärmebild- und digitale Optikprodukte. Die Marke versteht sich als zuverlässiger Begleiter für Menschen, die draußen unterwegs sind und in anspruchsvollen Situationen klare Entscheidungen treffen müssen. HIKMICRO verbindet moderne Technologie mit den praktischen Anforderungen der Jagd – mit dem Ziel, jagdliche Instinkte zu unterstützen, zu schärfen und verantwortungsvolle Entscheidungen zu ermöglichen.

Unser Ziel ist es, Jägerinnen und Jägern auf ihrem Weg mehr Sicherheit zu geben: durch bessere Sicht, verlässliche Technik und das Vertrauen, auch unter schwierigen Bedingungen die richtige Entscheidung treffen zu können.

Das Markenversprechen „Trust Your Journey" basiert auf einer einfachen Erkenntnis, die HIKMICRO aus dem Austausch mit Jägern gewonnen hat: Die größte Herausforderung bei der Jagd ist nicht allein Dunkelheit, Nebel, Kälte, Gelände oder Entfernung. Entscheidend ist die Fähigkeit, sauber ansprechen zu können und auf dieser Grundlage eine waidgerechte Entscheidung zu treffen.

„Trust Your Journey" ist das Versprechen von HIKMICRO, genau diese Unsicherheit zu verringern. Aus einem vagen Gefühl wird Klarheit. Aus Zweifel wird eine sichere Einschätzung. Wer sich für HIKMICRO entscheidet, soll wissen: Die Technik ist verlässlich – und sie hilft dabei, der eigenen Erfahrung im entscheidenden Moment zu vertrauen.

Markenfilm – Die „Trust Your Journey"-Geschichte

Begleitend zur neuen Markenpositionierung hat HIKMICRO einen Kurzfilm mit dem Titel „Trust Your Journey" veröffentlicht. Der Film erzählt die neue Markengeschichte auf emotionale Weise: von Unsicherheit und vagem Ahnen hin zu Klarheit, Ruhe und Vertrauen.

Im Mittelpunkt steht ein Jäger in einem nebligen, dunklen Wald. Er zögert, weil Sicht und Orientierung fehlen. Die Situation ist angespannt, der nächste Schritt unklar. Dann hebt er ein HIKMICRO-Gerät an sein Auge – und gewinnt Klarheit. Der Film endet in einer ruhigen Szene bei Tagesanbruch, in der der Jäger mit gestärktem Selbstvertrauen handelt.

Vom Bildschirm ins Revier: Wie „Trust Your Journey" entstand

Der HIKMICRO-Markenfilm „Trust Your Journey" hat eine Diskussion angestoßen. Seine eigentliche Wirkung zeigte sich jedoch dort, wo Jägerinnen und Jäger die Botschaft in ihre eigene Praxis übertrugen: im Revier, im persönlichen Austausch, online und offline, in Gesprächen, Begegnungen und geteilten Erfahrungen. Aus einem Markenversprechen wurde ein Thema, das viele aus ihrer eigenen jagdlichen Laufbahn kennen.

Offline: HIKHunter Connect

Die Offline-Reise begann mit einem geschlossenen Treffen, bei dem Mitglieder der HIKHunter-Familie zusammenkamen, um darüber zu sprechen, was eine sinnvolle Partnerschaft aus Sicht der Jägerschaft ausmacht. Im Mittelpunkt standen dabei nicht Produkte oder technische Daten, sondern persönliche Erfahrungen: die erste Jagd, prägende Momente, schwierige Entscheidungen, besondere Orte und Menschen, die den eigenen jagdlichen Weg beeinflusst haben. Indem der Austausch auf echten Erlebnissen statt auf Ausrüstung aufgebaut wurde, entstand ein Raum für Vertrauen, Zugehörigkeit und gemeinsame Werte. In dieser Atmosphäre konnten Erwartungen an eine langfristige Partnerschaft auf natürliche Weise sichtbar werden.

Online: #TrustYourJourney Story Giveaway

Im Anschluss an das Treffen lud HIKMICRO Jägerinnen und Jäger dazu ein, ihre eigenen Momente zu teilen – Situationen, in denen aus einem Bauchgefühl ein klarer Entschluss wurde. Viele dieser Geschichten handelten von Momenten im Revier, in denen plötzlich Klarheit entstand, Zweifel verschwanden und eine sichere, bewusste Entscheidung möglich wurde. Hunderte Geschichten wurden geteilt. Sie kamen aus unterschiedlichen Jagdarten, Revieren und persönlichen Erfahrungen – verbunden durch ein gemeinsames Gefühl: den Moment, in dem Vertrauen entsteht.

Diese Stimmen begleiteten die Kampagne nicht nur, sie wurden zu einem wesentlichen Teil davon. Die Geschichten zeigten, dass „Trust Your Journey" kein künstlich entwickelter Slogan ist, sondern ein Gefühl beschreibt, das viele Jäger bereits kennen. Es ist die stille Erleichterung, endlich klar zu sehen. Und es ist die Ruhe eines Jägers, der sauber ansprechen kann – und mit HIKMICRO an seiner Seite verantwortungsvoll handelt.

Eine Vision mit Zukunft

Indem HIKMICRO diese Werte gemeinsam mit der internationalen Jägergemeinschaft lebt, unterstreicht das Unternehmen nicht nur seine technologische Stärke, sondern erweitert auch das Verständnis davon, was eine vertrauenswürdige Marke im Outdoor- und Jagdbereich ausmacht. „Trust Your Journey" ist kein Versprechen für eine einzelne Kampagne, sondern beschreibt die Richtung, in die sich HIKMICRO langfristig entwickelt.

HIKMICRO steht weiterhin für technische Leistungsfähigkeit und starke Produktspezifikationen. Bildqualität, einfache Handhabung, Vergrößerung, Reichweite, Akkulaufzeit und Zuverlässigkeit bleiben entscheidend. Doch für Jäger zählt am Ende mehr als nur ein technischer Wert auf dem Papier. Entscheidend ist, ob ein Gerät im richtigen Moment unterstützt, Orientierung gibt und Sicherheit schafft.

Mit HIKMICRO an der Seite sollen Jägerinnen und Jäger ihre Entscheidungen bewusster treffen können. Dabei geht es nicht darum, jagdliche Tradition durch Technologie zu ersetzen. Es geht darum, bewährte Werte zu respektieren und sie mit modernen Möglichkeiten verantwortungsvoll weiterzutragen.

Neue Technologien werfen immer auch Fragen nach Ethik, Authentizität und jagdlicher Verantwortung auf. Die Antwort von HIKMICRO ist klar: Technologie ersetzt nicht den Jäger. Sie unterstützt ihn dabei, verantwortungsbewusster, sicherer und präziser zu handeln.

Der wahre Wert von Vertrauen und Verlässlichkeit

Das eigentliche Ziel eines Jägers ist nicht allein der erfolgreiche Schuss. Entscheidend ist das Vertrauen in die eigene Entscheidung – und die Verantwortung, zum richtigen Zeitpunkt richtig zu handeln. Ein Jäger, der seinem Urteilsvermögen vertrauen kann, handelt sicherer, bewusster und waidgerechter.

Das Markenversprechen „Trust Your Journey" richtet sich an alle Jägerinnen und Jäger: an Einsteiger, die ihre ersten prägenden Erfahrungen sammeln, ebenso wie an erfahrene Jäger, die auf jahrzehntelange Praxis zurückblicken. Jeder kennt Momente der Unsicherheit. Und jeder verdient einen Partner, der dabei hilft, klarer zu sehen, sicherer zu entscheiden und den eigenen Weg in der Natur mit Vertrauen weiterzugehen.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2982993/HIKMICRO_video.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2976633/16_9_for_PR__1.jpg