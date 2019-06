Fairmont Hotels & Resorts maximiza sua ocupação global e saúda mais de dois milhões de abelhas muito viajadas em suas propriedades de todo o mundo

"Como a primeira marca de hotéis de luxo a desenvolver uma abrangente programação local para abelhas, a Fairmont é uma líder do setor no apoio de práticas sustentáveis. A evolução de nosso compromisso contínuo ao longo dos últimos 10 anos, com a criação de nossa iniciativa Bee Sustainable, não é uma exceção", disse Sharon Cohen, vice-presidente da Fairmont Brand. "Os hotéis Fairmont de todo o mundo se orgulham de contribuir com suas comunidades locais e, através do desenvolvimento de nossas colmeias de abelhas em nossas propriedades e habitats sustentáveis para as abelhas, estamos aptos a promover ainda mais o significado da saúde dos polinizadores, mundialmente".

Para compartilhar com os hóspedes Um dia na vida de uma abelha Fairmont (A Day in the Life of a Fairmont Bee), a marca patrocinou um emocionante piloto digital, o primeiro de seu tipo na indústria da hospitalidade, com a instalação de câmeras e dispositivos de seguimento de colmeias em cinco de suas propriedades de todo o mundo. Os hotéis destacados no piloto são o Fairmont Waterfront de Vancouver, Fairmont Washington D.C., Fairmont Yangcheng Lake, na China, Fairmont Mount Kenya Safari Club e Fairmont San Francisco. Tecnologia de última geração rastreou o número de abelhas visitantes e a distância que elas viajaram por dia, enquanto os dados do mel coletados incluíram análise dos néctares da flor, árvore e planta usadas, classificação de cor e grau, de acordo com a escala Pfund, e a taxa de umidade.

"O compromisso que a Fairmont fez com sua programação Bee Sustainable traz conservação de valor inestimável de dois modos distintos: as colmeias de abelhas e hotéis de abelhas oferecem moradas excepcionais para uma variedade de espécies de abelhas polinizadoras, e a apresentação e os programas distintos de cada uma das propriedades Fairmont fornecem a visitantes e funcionários inspiração e conexão com assuntos de polinizadores", disse Laurie Davies Adams, presidente e CEO da Pollinator Partnership. "É um pacote poderoso, envolvendo um público inteiramente novo no tema dos polinizadores, através de envolvimento com a natureza no local".

Como junho marca o mês de polinização, as propriedades Fairmont de todo o mundo estão celebrando através de atividades no local customizadas, entre elas, experiências interativas de hóspedes, menus assinados e ofertas de hospedagem customizadas. O Fairmont Waterfront de Vancouver está lançando sua própria série de vlog, "The Buzz", num esforço para compartilhar a importância das abelhas e criar conexões de comunidade positivas, através de histórias curtas e significativas. O Fairmont Yangcheng Lake de Kunshan, China, criou um Pacote seja um apicultor (Be a Beekeeper Package), disponível de junho a dezembro de 2019, oferecendo um conjunto de menus inspirados em mel denso para dois, uma cortesia bee welcome exclusiva e minicursos de apicultura. O Fairmont Orchid, na Ilha Grande do Havaí, lançou uma Turnê de Jardim Botânico e Abelhas (Botanical Garden and Bee Tour) para celebrar o significado das abelhas para a cultura havaiana, ofertas culinárias e esforços de sustentabilidade. Esta turnê de uma hora acontecerá em 25 de junho e culminará numa degustação de mel e vinho. A experiência vai apresentar uma exploração em profundidade de diversos tipos de espécies de plantas tropicais, as quatro flow hives do hotel, contendo 80.000 abelhas, e trilhas naturais passando por meio de quedas d'água e vistas para o mar.

Por quase 30 anos, a Fairmont Hotels & Resorts tem se empenhado em proativamente proteger meio ambientes locais através de sua premiada Parceria Fairmont de Sustentabilidade, agora parte do programa Planet21 da Accor. Na última década, a Fairmont empenhou-se mundialmente pela melhora da saúde geral e pela conservação das espécies de abelhas e construiu mais de 40 apiários e hotéis para abelhas silvestres em propriedades de todo o mundo, incluindo, mais recentemente, a primeira incursão da Fairmont na França, com seu recém-aberto hotel para abelhas na sede global da Accor em Paris. Para hóspedes buscando dar mais apoio à saúde das abelhas em casa, a marca disponibilizará seu próprio mini-hotel para abelhas neste verão, em fairmontstore.com.

Para obter mais informações sobre o programa Fairmont Bee Sustainable e a importância das abelhas e abelhas silvestres, visite fairmontbeesustainable.com.

Sobre a Fairmont

Fairmont Hotels & Resorts está onde se celebram ocasiões e se faz história. Hotéis de referência com presença sem igual, experiências autênticas e momentos inesquecíveis atraem visitantes à Fairmont e seus destinos desde 1907. O Plaza, de New York City, o Savoy, de Londres, Fairmont San Francisco, Fairmont Banff Springs e Fairmont Peace Hotel, de Xangai, são alguns desses icônicos hotéis de luxo, eternamente conectados aos lugares especiais em que residem. Famosa por seus serviços atrativos, grandes espaços públicos, cozinha localmente inspirada e celebrados bares e lounges, a Fairmont promete uma marca especial de luxo elaborado, que será lembrada muito tempo depois de qualquer visita. Com um portfólio mundial de mais de 75 hotéis, a, Fairmont também se orgulha de suas profundas raízes comunitárias e liderança em sustentabilidade. A Fairmont é parte da Accor, um grupo de hospitalidade aumentada líder mundial que oferece experiências únicas e significativas em 4.800 hotéis, resorts e residências de 100 países.

Sobre a Pollinator Partnership

A Pollinator Partnership (P2) é uma organização 501(c)(3) exclusivamente dedicada à proteção e promoção de polinizadores e seus ecossistemas. Pássaros, morcegos, abelhas, borboletas, besouros e pequenos mamíferos que polinizam plantas são responsáveis por nos trazer um de cada três bocados de comida. A P2 trabalha com agricultores, apicultores, cientistas, governos e membros das indústrias para promover ações e políticas que beneficiam, protegem e promovem polinizadores. Sem a ação dos polinizadores, economias agrícolas, nosso abastecimento alimentar e as paisagens do entorno estariam em perigo. Em 2018, a P2 celebrou mais de 20 anos de ações e defesa dos polinizadores. Visite www.pollinator.org para saber mais.

