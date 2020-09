Falcon.io presenta Spark Marketing Track en TechBBQ Digital

Este año, Falcon.io celebrará su Spark Conference anual en la forma de una pista de marketing en TechBBQ Digital

COPENHAGUE, Dinamarca, 1 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Hoy, Falcon.io, un proveedor líder de la plataforma de gestión de redes sociales, anunció que patrocinará una pista de marketing en la empresa de reciente creación y cumbre de innovación TechBBQ. Debido a las medidas de salud y seguridad por COVID-19, Falcon.io organizará cuatro sesiones virtuales en TechBBQ Digital como alternativa a su Spark Conference Anual. TechBBQ Digital se celebrará virtualmente desde Copenhague, Dinamarca, los días 17 y 18 de septiembre, y contará con historias de éxito de y para nativos digitales. Consiga un 30% de descuento en el precio de su entrada aquí y visite techbbq.dk para más información.

Durante los últimos dos años, Falcon.io ha dado la bienvenida a los vendedores digitales de todos los niveles para conectarse, aprender y crecer en su Spark Conference anual. Spark en TechBBQ Digital 2020 será un esfuerzo único y a la espera del estado de las medidas globales de salud y seguridad, Falcon.io planea volver a un evento de Spark en persona ya en 2021.

"La realidad de tener que cancelar o posponer una versión física independiente de la Spark Conference no era una opción para el equipo de Falcon.io", dijo Dino Kuckovic, Director de Comunidad y Eventos de Falcon.io. "Estaba claro que tendríamos que organizar un evento virtual, y TechBBQ era un socio ideal para colaborar. Nos gusta la comunidad práctica y unida alrededor de Spark y con un socio como TechBBQ hemos sido capaces de crear un programa fuerte. El Plan A fue genial, pero el Plan B nos hará más fuertes."

La conferencia TechBBQ de dos días se centra en el tema general "Resiliencia" y la pista de marketing de Falcon.io fue diseñada con este tema en mente y tiene como objetivo ser una luz guía en el camino hacia la recuperación.

El programa de seguimiento de marketing de Spark incluirá:

Sesión 1: Apertura - Budget Friendly Social Media Marketing For Startups

Sesión 2: Apertura – Social Media ROI: Difficult Times Call for More Measurable Results

Sesión 3: Apertura – How Social Can Drive Your Startup Growth and Community Building

Sesión 4: Panel - Born to Be Digital: What Gen Z Wants From New Tech & Social Media

"Las colaboraciones con las partes interesadas clave del ecosistema son esenciales para la experiencia de TechBBQ", dijo Benjamin Notlev, CCO en TechBBQ. "Siempre buscamos asociarnos con organizaciones que desafían el status quo y creen en el uso de la tecnología para siempre. Por lo tanto, estamos muy emocionados de asociarnos con Falcon.io para llevar una pista de marketing de clase mundial a TechBBQ Digital."

Para más información sobre el programa, visite TechBBQ Digital y obtenga un 30% de descuento de du entrada a TechBBQ aquí.

Acerca de Falcon.io

Falcon.io, una compañía Cision, ofrece una plataforma SaaS integrada para escuchar, interactuar, publicar, medir, anunciar, comparar y gestionar en redes sociales los datos de los clientes. La empresa permite a sus clientes explorar todo el potencial del marketing digital mediante la gestión de múltiples puntos de contacto con los clientes desde una sola plataforma. La diversa y global cartera de clientes de Falcon.io incluye a Carlsberg, Toyota, William Grant & Sons, Momondo, Panasonic, Coca-Cola, y muchos más. Para más información, visite falcon.io.

Acerca de TechBBQ

TechBBQ es la mayor cumbre de nuevas empresas e innovación de Escandinavia, que reúne a más de 7.000 emprendedores, inversores e innovadores de la tecnología danesa, nórdica e internacional del futuro. TechBBQ Digital 2020 examinará las lecciones aprendidas recientemente sobre cómo podemos prepararnos para el futuro contra las crisis con un ecosistema tecnológico y al mismo tiempo potenciar la colaboración comunitaria. El enfoque temático de TechBBQ Digital 2020 se centra en la resiliencia: cómo las personas, las organizaciones y la comunidad pueden mantenerse fuertes.

Contacto de medios:

Falcon.io

Dino Kuckovic

Director de Comunidad y Eventos

[email protected]

