Falcon.io proposera un fil marketing Spark au TechBBQ Digital

Cette année, Falcon.io organisera sa conférence annuelle Spark sous la forme d'un fil marketing au cours du TechBBQ Digital

COPENHAGUE, Danemark, 1er septembre 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Falcon.io, fournisseur d'une plateforme de gestion des médias sociaux de premier plan, a annoncé qu'il sponsoriserait un fil marketing lors du sommet des startups et de l'innovation TechBBQ. En raison des mesures de santé et de sécurité liées à la Covid-19, Falcon.io organisera quatre sessions virtuelles au cours du sommet TechBBQ Digital en remplacement de sa conférence annuelle Spark. Le sommet TechBBQ Digital se tiendra virtuellement depuis Copenhague, au Danemark, les 17 et 18 septembre et réunira des enfants du numérique qui viendront y présenter leurs parcours de réussite. Cliquez ici pour bénéficier de 30 % de réduction sur le prix de votre billet et consultez techbbq.dk pour plus d'informations.

Depuis deux ans, Falcon.io invite des spécialistes du marketing numérique de tous niveaux à se connecter, à apprendre et à grandir lors de sa conférence annuelle Spark. La présence de Spark au sommet virtuel TechBBQ Digital 2020 sera un événement ponctuel et, si les mesures de santé et de sécurité mondiales le permettent, Falcon.io reviendra à une version physique dès 2021.

« Le fait de devoir potentiellement annuler ou reporter une version physique de la conférence Spark n'était pas envisageable pour l'équipe de Falcon.io », a déclaré Dino Kuckovic, directeur de la communauté et des événements chez Falcon.io. « Il était clair que nous devions organiser un événement virtuel, et TechBBQ était un partenaire idéal avec lequel collaborer. Nous aimons le côté soudé et impliqué de la communauté qui s'est créée autour de Spark et, avec un partenaire comme TechBBQ, nous avons réussi à créer un programme solide. Le plan A était excellent, mais le plan B nous rendra plus forts. »

La conférence TechBBQ de deux jours est centrée sur le thème général de la résilience et le fil marketing de Falcon.io a été conçu avec ce thème à l'esprit dans l'optique de montrer la voie dans une perspective de reprise.

Le programme du fil marketing de Spark comprendra :

Session 1 : présentation – Marketing à moindres frais sur les réseaux sociaux pour les startups

Session 2 : présentation – Retour sur investissement des réseaux sociaux : en période difficile, il faut des résultats plus mesurables

Session 3 : présentation – Comment la dimension sociale peut-elle stimuler la croissance de votre startup et la création d'une communauté

Session 4 : table ronde – Né pour être digital : ce que la génération Z attend des nouvelles technologies et des réseaux sociaux

« Les collaborations avec les grands acteurs de l'écosystème sont essentielles à l'expérience TechBBQ », a déclaré Benjamin Notlev, directeur commercial de TechBBQ. « Nous cherchons constamment à établir des partenariats avec des entreprises qui bousculent le statu quo et croient en l'utilisation de la technologie à des fins bienveillantes. Nous sommes donc ravis de nous associer à Falcon.io pour proposer un fil marketing de premier choix au sommet TechBBQ Digital ! »

Pour plus d'informations sur le programme, visitez TechBBQ Digital et profitez de 30 % de réduction sur le prix de votre billet TechBBQ ici.

À propos de Falcon.io

Falcon.io, une société Cision, propose une plateforme SaaS intégrée pour l'écoute, l'engagement, la publication, la mesure, la publicité, l'analyse comparative et la gestion des données clients sur les réseaux sociaux. La société permet à ses clients d'explorer tout le potentiel du marketing numérique en permettant la gestion de plusieurs points de contact client depuis une seule et même plateforme. Le portefeuille de clients diversifié et mondial de Falcon.io comprend Carlsberg, Toyota, William Grant & Sons, Momondo, Panasonic, Coca-Cola et bien d'autres. Pour plus d'informations, consultez falcon.io.

À propos de TechBBQ

Plus grand sommet scandinave consacré aux startups et à l'innovation, TechBBQ rassemble plus de 7000 entrepreneurs, investisseurs et innovateurs danois, nordiques et internationaux travaillant dans le domaine de la technologie. TechBBQ Digital 2020 examinera les récents enseignements concernant la façon dont, en tant qu'écosystème technologique, nous pouvons nous prémunir contre de futures crises tout en renforçant la coopération au sein de la communauté. Le thème principal de TechBBQ Digital 2020 est la résilience : comment les personnes, les entreprises et la communauté peuvent rester fortes.

