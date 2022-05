Falcon's conçoit des expériences révolutionnaires pour le premier parc aquatique à thèmes d'Arabie Saoudite et le plus grand parc de la région

Avec de multiples attractions aquatiques thématiques et immersives sans précédent, le plan directeur de Falcon pour le projet modifie la vision des futurs parcs thématiques aquatiques. Le parc s'étendra sur plus de 252 000 m² et comprendra 22 manèges et attractions, dont neuf seront des premières mondiales. Il sera également le seul parc aquatique au monde à offrir un mélange unique de manèges secs et humides, ainsi que des installations de pointe au niveau de la compétition pour les amateurs de sports nautiques, notamment les toutes premières expériences de surf et de rafting en eau blanche, ainsi que 17 magasins F&B et points de vente au détail.

Les visiteurs découvriront neuf zones conçues de manière innovante – la porte d'entrée, le rocher du chameau, la grotte du dub (une espèce de lézard), l'oued des vagues, la tanière, le canyon des vipères, le pic d'Arabie, le parc d'élevage et la lagune de surf – inspirées par les animaux indigènes qui peuplent la région autour de Qiddiya. L'expérience de chaque tour reflétera les attributs de la créature pour laquelle il est nommé. Par exemple, basé sur le serpent agressif, le canyon des vipères mettra en vedette certains des manèges les plus excitants, tandis que la grotte du dub, nommée d'après le lézard dub, curieux et ludique, hébergera une aire de jeux aquatique, énergique pour les enfants.

« Le parc aquatique Qiddiya ne ressemblera à aucun autre parc aquatique existant, avec des environnements qui emmènent les invités dans des endroits incroyables et une atmosphère qui leur permet de s'évader »a déclaré Cecil D. Magpuri, PDG de Falcon's Beyond. « Nous sommes honorés d'apporter non seulement une expérience de développement approfondie, y compris pour des projets passés, menés à Dubaï, mais également de réaliser des prouesses technologiques de pointe afin de créer une expérience de divertissement révolutionnaire. Il s'agit également d'une occasion unique et stimulante pour nous de participer à la transformation en cours en Arabie saoudite et d'établir une nouvelle référence en matière de parcs aquatiques à thèmes et de parcs de divertissement familial. »

Falcon a planifié le parc de façons magistrale, conformément aux pratiques de durabilité de QIC, y compris la technologie qui relie la structure de certains manèges, permettant le transfert de l'eau d'un dispositif à un autre, en priorisant le recyclage des déchets. D'autres technologies intégrées réduiront la pression de l'eau pour certains trajets, ce qui réduira considérablement la quantité d'eau utilisée. D'autres éléments du parc seront construits pour utiliser 75 % moins d'eau que les autres attractions du parc aquatique. Même l'eau de pluie sera capturée, traitée et réutilisée.

« En offrant un tout nouveau type d'expérience de divertissement immersif, le parc aquatique Qiddiya va changer notre façon de voir les parcs aquatiques », a déclaré Scott Demerau, président exécutif de Falcon's Beyond. « Par ailleurs, nous croyons que notre approche de développement durable établira une nouvelle norme pour les futurs parcs, ce qui profitera au monde qui nous entoure. »

QIC a attribué récemment un contrat de construction de 750 millions de dollars à ALEC Saudi Arabia Engineering & Contracting et à El Seif Engineering Contracting (dans le cadre d'une coentreprise entre les deux entreprises) pour la construction du parc aquatique thématique de Qiddiya.

L'offre de Qiddiya reposera sur cinq piliers : parcs et attractions, sports et bien-être, arts et culture, mouvement et mobilité, et nature et environnement. Elle inclura également une variété d'options immobilières et de services communautaires. Le parc thématique aquatique sera l'une des principales attractions du pilier Parcs et attractions.

Falcon's Beyond, dont le siège social est situé à Orlando, en Floride, est une entreprise de développement de divertissement expérientiel entièrement intégrée, axée sur un modèle IP Expander™ à 360°. L'entreprise offre ses propres IP propriétaires et partenaires sur les marchés mondiaux par l'entremise d'infrastructures et autres actifs qu'elle détient et exploite : parcs d'attractions, centres de villégiature, attractions, technologies brevetées, longs métrages, séries épisodiques, produits de consommation, licences et autres activités. L'entreprise a remporté de nombreux prix de design et fourni des services de design dans 39 pays à travers le monde, faisant de mondes imaginés une réalité.

La société, dont le siège social de Falcon's Creative Group est situé à Orlando, en Floride, produit de puissantes expériences à thème à travers le monde. Elle est composée de trois divisions principales : Falcon's Treehouse, Falcon's Digital Media et Falcon's Licensing. Chacune de ces divisions est menée par une équipe innovante de professionnels créatifs qualifiés qui forment une combinaison imbattable.

À propos de Qiddiya Investment Company

Qiddiya Investment Company (QIC) est le moteur du développement de Qiddiya, situé au sud-ouest de la capitale saoudienne, Riyad, qui est sur le point de devenir la future capitale du divertissement, des sports et de la culture. Le projet est entièrement aligné sur les principes fondamentaux de Vision 2030, le plan de transformation global de la direction saoudienne.

En décembre 2021, des plans ont été annoncés pour la construction de Six Flags Qiddiya dans le cadre d'un contrat d'une valeur de 3,7 milliards de SAR. Il proposera plusieurs premières mondiales, dont l'attraction phare, The Falcon's Flight, qui est la montagne russe la plus haute, la plus longue et la plus rapide au monde.

En février 2022, Qiddiya a signé l'un des plus importants partenariats stratégiques de la région avec le club de football Al-Nassr et le club de football saoudien Al-Hilal, évalués à 100 millions de SAR par an et par club. Un contrat de construction d'une valeur de 2,8 milliards de SAR a également été attribué à ALEC Saudi Arabia Engineering & Contracting et El Seif Engineering Contracting pour construire le premier et le plus grand parc aquatique de la région. Il comprendra 22 manèges et attractions, dont neuf premières mondiales.

